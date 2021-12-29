彰化移民署專車接送打疫苗！吸引逾千人完成接種

《四方報》報導，為了提高全國疫苗覆蓋率，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊、服務站與彰化縣政府衛生局合作，於12月4日起每日由專車接送到指定診所施打外，已連續3週假日在彰化火車站開設接種站，吸引近1,300多人踴躍前來施打。移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，以不通報、不查處、不收費及不管制等四項原則，鼓勵逾期停(居)留外來人口出面接種疫苗。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-29 11:41:44
移民署彰化縣專勤隊除協助安排到指定診所施打疫苗外，已連續3週假日配合彰化縣政府衛生局在彰化火車站開設接種站，經統計已有1,304人次在台失聯移工或逾期之外來人口完成施打。其中1名失聯移工阿阮說：「自己是跑掉的，平日最怕來移民署，現在彰化縣專勤隊每天協助安排我們去給醫生看打疫苗，台灣的防疫工作真的嚴謹又窩心，現在已完成疫苗接種感覺安心又感恩。」
彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，為推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，該隊秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」原則辦理，與彰化縣政府衛生局密切合作，專案期間，不論是在臺失聯移工或在臺逾期之外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗，若是沒有身分證明文件者，也提供身分查證及專車接送施打服務，移工不用擔心被通報或被查緝。
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