國民黨喊話竹竹苗合併 高虹安籲：3縣市首長坐下來談
新竹縣市合併議題持續延燒，國民黨主席朱立倫提出2026「竹竹苗科技都」構想。民眾黨立委高虹安今 （29）日呼籲，中央與地方應廣泛討論，3縣市首長應坐下來談，盤點過去到底共同治理哪裡做不好，以及可以先合作的地方，「先提升市民福祉，再來談怎麼合怎麼分」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-29 11:50:19｜2021-12-29 11:51:44
台灣民眾黨立院黨團今日舉行「宣戰別只做半套、科學治理解決酒駕問題」記者會，媒體詢問國民黨拋竹竹苗合併構想，高虹安回答指出，有人覺得維持現狀，有人覺得竹竹併、竹竹苗併，甚至苗栗一分為二，部分給新竹、部分給台中，面對意見分歧的狀況，中央跟地方更該啟動廣泛討論，相關計畫、修法要有更多元的共識會議，新竹與苗栗等3縣市長也應該坐下來討論。
針對民進黨團總召柯建銘說要在臨時會完成地制法修法三讀，並說林智堅市長不選大新竹，石頭排除後，好像在野黨就要支持，高虹安表示，「這完全是兩碼子事」。
高虹安強調，臨時會應該盡快完成的是總預算審查，要處理地制法可以來討論，但不是一定要預設立場，趕在臨時會這麼短時間內完成三讀，且現在只有柯建銘的修法版本，沒有其他立委對案，行政院也沒有版本，「國民黨推出竹竹苗合併的討論方向很好，行政院應該面對廣大輿情，提出相關規劃跟態度，才是啟動實質討論的行動，而不是只有空談」。