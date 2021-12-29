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國民黨批林靜儀人設大崩壞　白袍形象淪包裝

▲文傳會副主委黃子哲說，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目，罪證確鑿。（圖／國民黨提供）
▲文傳會副主委黃子哲說，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目，罪證確鑿。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-12-29 11:52:52

國民黨今（29）日召開「白袍形象淪包裝？林靜儀人設大崩壞」記者會，進一步檢驗林靜儀號稱「溫柔堅定」的假面具。國民黨表示，對於林靜儀企圖利用專業醫師的形象獲取政治利益，但從她一連串荒腔走板的言行，再加上2016年「一例一休」爭議時，林靜儀為政治利益背叛過去醫護同仁及夥伴，即可顯示林靜儀是「為了黨意而堅定」、「剝削醫護非常堅定」、「背叛醫護非常堅定」。

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文傳會副主委林家興表示，當年一例一休爆發爭議時，林靜儀擔任民進黨不分區立委，許多勞團上街抗議，但民進黨執意推動，有報導指稱，主導整個修法的關鍵就是身為衛環委員會召委的林靜儀。林家興質疑，林靜儀以民進黨不分區立委光環進入立法院、領高薪之後，卻修法壓迫她以前的醫護同仁夥伴，讓過去的同事們繼續在醫院不眠不休地工作，做血汗勞工。

 林家興出示當時醫勞盟的臉書文「醫勞盟沒變，是林靜儀醫師和民進黨變了！」林靜儀當上立委後沒有為醫護人員發聲，反而成為勞權的劊子手，面對打進林靜儀辦公室的抗議電話沒有人接，林靜儀竟然回「助理去大便」，難道這就是溫柔的堅定？堅定的背叛醫護同仁嗎？請林靜儀不要再拿醫師專業來包裝、招搖撞騙了。

「堅定的不開會，溫柔的領通告費」，文傳會副主委黃子哲以此形容林靜儀競選口號的實況，他表示，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目，罪證確鑿。

黃子哲表示，VICP任務是幫忙接踵疫苗的受害者爭取權益時進行審核認定，但林靜儀如果連疫苗受害者都不照顧、重視，現在要參選立委，會照顧中二選區的民眾嗎？「鬼都不信！」林靜儀面對質疑，竟然用「硬凹、說謊、不道歉」三種態度來回應，這代表其政治人格完全破產，她有什麼能力可以選中二選區立委？

鄭照新則舉出林靜儀「不斷說謊，護航高端無上限」的言行，台灣5月份本土疫情大爆發，蔡政府採購疫苗不利，卻又阻擋民間團體籌措疫苗，林靜儀是當時最惡劣的幫凶，曾在媒體投稿上海復星「復必泰」爭議一次說清楚硬扯，公然抹黑BNT疫苗是中國代工丶沒有藥證，卻被疫情中心打臉。大家說「醫者仁心」，林靜儀展現的卻是「醫者黑心」，我們能期待她為中二選區的選民說話嗎？

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