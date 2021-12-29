國民黨批林靜儀人設大崩壞　白袍形象淪包裝

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林家興出示當時醫勞盟的臉書文「醫勞盟沒變，是林靜儀醫師和民進黨變了！」林靜儀當上立委後沒有為醫護人員發聲，反而成為勞權的劊子手，面對打進林靜儀辦公室的抗議電話沒有人接，林靜儀竟然回「助理去大便」，難道這就是溫柔的堅定？堅定的背叛醫護同仁嗎？請林靜儀不要再拿醫師專業來包裝、招搖撞騙了。
「堅定的不開會，溫柔的領通告費」，文傳會副主委黃子哲以此形容林靜儀競選口號的實況，他表示，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目，罪證確鑿。
黃子哲表示，VICP任務是幫忙接踵疫苗的受害者爭取權益時進行審核認定，但林靜儀如果連疫苗受害者都不照顧、重視，現在要參選立委，會照顧中二選區的民眾嗎？「鬼都不信！」林靜儀面對質疑，竟然用「硬凹、說謊、不道歉」三種態度來回應，這代表其政治人格完全破產，她有什麼能力可以選中二選區立委？
鄭照新則舉出林靜儀「不斷說謊，護航高端無上限」的言行，台灣5月份本土疫情大爆發，蔡政府採購疫苗不利，卻又阻擋民間團體籌措疫苗，林靜儀是當時最惡劣的幫凶，曾在媒體投稿上海復星「復必泰」爭議一次說清楚硬扯，公然抹黑BNT疫苗是中國代工丶沒有藥證，卻被疫情中心打臉。大家說「醫者仁心」，林靜儀展現的卻是「醫者黑心」，我們能期待她為中二選區的選民說話嗎？