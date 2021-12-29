瑞莎13字硬起來宣戰！聲明3點反擊指控 網友挺：加油
藝人瑞莎致力重振我國體操運動，卻遭家長控訴斂財、老公李兆開涉嫌恐嚇，即將臨盆的瑞莎，今（29）日在IG以13字硬起來向外界宣戰：「善良不代表隨便讓人騎在頭上。」由瑞莎成立的「瑞星韻律體操協會」，也針對「商演只給表演者5萬」、「惡意挖角」、「帳目不明」3點一一反擊。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-29 12:00:00
瑞莎爆出斂財醜聞，家長指控她用選手當宣傳工具、侵害其肖像權，不合理的契約內容也導致8位選手集體解約，甚至在收到酬勞30萬元後，只分給主演的3名選手一人5萬元。對此，瑞莎發文澄清是被圈子內的人陷害、被壞人逼迫放棄，不過自己仍會為了台灣的韻律體操與孩子們努力。
至於瑞莎成立的「瑞星韻律體操協會」，被控帳目不明、有斂財之嫌，瑞莎表示明年3月就會公開帳目明細，聲明中也指出，協會絕大部分的收入來自群眾集資，少部分來自企業贊助，從未不當謀取任何利益，「匿名人士用自己製作的表格、沒有出示任何領收單據，就能指控斂財吸金，實在令人不解。」
網友也紛紛留言為瑞莎打氣，「有能力才會招人忌妒，坦蕩蕩不怕中傷，繼續挺你們，加油」、「身為小小的長期贊助者，絕對支持妳們」、「商業給你5萬已經是很多小咖藝人的價錢了，更何況你們什麼咖都不是」、「體育資源如果把持在特定人士手中，台灣的體育怎麼可能會好呢」。