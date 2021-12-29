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張庭、林瑞陽公司遭調查　官方曝進度：「涉案金額巨大」

▲藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，傳出遭到相關單位調查、凍結資金。（圖 / 翻攝張庭微博）
▲藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，傳出遭到相關單位調查、凍結資金。（圖 / 翻攝張庭微博）

編輯中心/綜合報導

2021-12-29 12:07:53

藝人林瑞陽、張庭夫妻在大陸成立電商「上海達爾威貿易有限公司」，販賣保養品、化妝品微商為主，近期遭市場監督管理局揭露有違法嫌疑，在今年6月，就已被立案調查，外傳高達26億新台幣的資產被凍結，林瑞陽今（29）日凌晨在微博回應強調「合法經營，依法納稅」，並稱為配合調查工作。而陸媒最新消息指出，調查單位透露「涉案金額比較巨大」。

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石家莊市裕華區市場監督管理局在日前證實，因為收到多起群眾舉報核查，所以依據「禁止傳銷條例」，在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由對達爾威公司立案調查，並逐級向上報備。林瑞陽則轉發公司回應，「公司成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，我司將積極配合相關部門工作」。

▲（圖／翻攝新京報微博）
▲張庭、林瑞陽上海公司遭立案調查。（圖／翻攝新京報微博）
不過根據陸媒《楚天都市報》指出，石家莊市裕華區市場監督管理局透露「涉案金額比較龐大」，涉案人員似乎也不少，但沒有提示具體人數。

管理局表示，為了調查此案，已經出動400人並成立了專案小組，目前初步調查顯示達爾威公司涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，不過是否有涉及詐騙，仍待進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

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