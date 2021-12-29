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藍批醫界爭議　林靜儀：顏為家族爭取105號碼頭

▲民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀指出，顏的最大政績是為了家族爭取105號碼頭。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.29）
▲民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀指出，顏的最大政績是為了家族爭取105號碼頭。（圖／記者王敏旭攝，2021.12.29）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-29 12:20:31｜2021-12-29 12:28:59

國民黨今（29）日開記者會，批評民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀利用專業醫師的形象獲取政治利益。林靜儀指出，國民黨不敢去比較她跟顏寬恒在第9屆同樣都擔任委員，顏的最大政績是為了家族爭取105號碼頭，這樣的差距國民黨看不出來，根本泯滅作為重要政黨的角色。

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林靜儀今到立法院參加民進黨團記者會，總召柯建銘發動「甲級強制動員令」，希望林靜儀回到立法院。林靜儀也說，這場選戰很不容易，她每天都遇到地方大哥、大姊眼淚奪眶而出，就是因為受到家族政治勢力導致不平等與自由。

林靜儀表示，顏寬恒占用國有地、公保地，卻不願積極的去處理，國民黨出來面對沒有。選立委是為了公眾利益努力，選一個對國家政策思考有視野的立委，能提出政見且專業上進行執行，跟對手相比她適任許多。

另外國民黨的地方群組也呼籲找尋蔡英文、蘇貞昌違建。林靜儀說，這又在轉移焦點，顏寬恒申報的財產就有60幾筆土地跟房屋，這種情況下還要違建，對比其他民眾因為資源少出現違建，相較之下這兩方的邪惡程度是天差地遠。

林靜儀還說，顏寬恒舉辦活動給親子與其父母，看起來好像很好、友善，但思考看看，顏炒土地、家族亂圈土地變家，甚至占法拍屋不還，這些都是重要資源，卻辦個活動裝可愛、施小惠，就覺得自己對民眾很好了嗎？

至於顏寬恒疑涉抄襲立委高虹安的政見，林靜儀指出，昨天立法院通過《性別工作平等法》，她在第9屆就有提出與推動，但她的對手等到要選舉，才東拼西湊去提出育兒政策，還被發現根本就是抄的。

林靜儀說，顏寬恒不要再假裝對民眾是很憨厚小綿羊，其實是貪圖國家資源、用地方勢力搶奪民眾資源，造成資源不平等的大野狼家族。顏第9屆擔任立委除了丟水球、幫家族要到105號碼頭的相關未來產業，為孩子真的做過什麼？

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