藍批醫界爭議　林靜儀：顏為家族爭取105號碼頭

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林靜儀表示，顏寬恒占用國有地、公保地，卻不願積極的去處理，國民黨出來面對沒有。選立委是為了公眾利益努力，選一個對國家政策思考有視野的立委，能提出政見且專業上進行執行，跟對手相比她適任許多。
另外國民黨的地方群組也呼籲找尋蔡英文、蘇貞昌違建。林靜儀說，這又在轉移焦點，顏寬恒申報的財產就有60幾筆土地跟房屋，這種情況下還要違建，對比其他民眾因為資源少出現違建，相較之下這兩方的邪惡程度是天差地遠。
林靜儀還說，顏寬恒舉辦活動給親子與其父母，看起來好像很好、友善，但思考看看，顏炒土地、家族亂圈土地變家，甚至占法拍屋不還，這些都是重要資源，卻辦個活動裝可愛、施小惠，就覺得自己對民眾很好了嗎？
至於顏寬恒疑涉抄襲立委高虹安的政見，林靜儀指出，昨天立法院通過《性別工作平等法》，她在第9屆就有提出與推動，但她的對手等到要選舉，才東拼西湊去提出育兒政策，還被發現根本就是抄的。
林靜儀說，顏寬恒不要再假裝對民眾是很憨厚小綿羊，其實是貪圖國家資源、用地方勢力搶奪民眾資源，造成資源不平等的大野狼家族。顏第9屆擔任立委除了丟水球、幫家族要到105號碼頭的相關未來產業，為孩子真的做過什麼？