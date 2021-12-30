今日最聚焦／專家展望2022股匯　台股衝2萬、台幣靠回28

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不僅如此，明年全球股市還會面臨全球央行貨幣政策轉變。林啟超說，特別是美國央行很快時間會做完縮減購債（Taper），可能明年3月就會結束，明年6月就將首度升息，尤其在美國聯準會（Fed）動作可能是比大家想像快的時候，對資金面影響較大，這也是造成derating很重要的原因。
因此，他提醒明年不論是美股還是台股，投資人可能要先放在心裡面的是，「derating跟資金面開始不像過去一年這麼多的狀況」。當然，整體來看，明年企業盈餘還是在成長，股市有再一波戰新高的可能，但他也強調：「明年的資金輪動會非常非常的快」。
他進一步解釋，主要是疫情還沒結束，通常疫情較和緩的時候，消費、觀光及航運類股會漲很多，但最近新冠肺炎新變種病毒Omicron出現，可能會讓這些類股又掉下去，「我們不是印度神童」，無法知道明年疫情何時又起？何時結束？這時資金輪動非常非常快的時候，與其在股市進進出出，不如思考多元分散投資，如大盤指數，就是一個多元分散的指數或產品，在投資可能就不會這麼辛苦。
另外，雖然美國明年將升息，但其實還是非常寬鬆的，因為美國升息不是一路升上去，對投資者另一個啟示就是，如果明年出現一個較大的回檔，如下修15%，這時就是一個很好布局機會，林啟超建議可從2大方向布局。首先，可選擇Meta Capex，就是選擇資本支出比人家多的產業去布局，除科技業之外，能源轉型也屬於這類，因為不管是舊的能源公司或者是新的能源公司，未來終究都要面臨到全球碳中和，並往零排放目標努力，所以舊的石油公司一定要面對很多的轉型，新的能源公司更要持續不斷研究更好的能源效率利用產品，因此，如果股市有比較大的跌幅，可以往這方向布局。
另一個就是Meta-Luxury（奢侈品）。他說，因為全球有錢的人還是很多，特別是疫情過後，以美國來說，可以發現美國有錢人Top 10，大概已持有90%的美股，這些人不怕東西貴，就怕東西不貴，如果企業是專門去做這些極度奢華的產品，也會吸引這群有錢人去消費，毛利也較高。
因此，林啟超提醒投資人，雖然明年股市還有機會創新高，但資金輪動非常快，同時面臨derating，可預期的投報酬率應該也會比過去這2年都要來得低，如果遇到較大閃崩狀況，可以思考長期投資，可從資本支出比較大產業或極度奢華產品布局
至於台股明年是否有望見到2萬點？林啟超說，若就資金面來看，當然，明年資金仍非常充裕，加上題材也夠，「它（台股）確實是機會走那個點」，只是他也強調，明年股市資金輪動非常非常快 ，那個點不見得是明年一定要到，但如果放眼較長時間來看， 「那個點（2萬點）不是太過份」。
除了台股明年有機會挑戰2萬點之外，新台幣兌美元在2021年也成為地表數一數二很強的貨幣，2022年是否延續升勢？林啟超分析，過去2年台灣基本面非常好，從貿易戰、科技戰到疫情戰，再到2021年，台灣經濟成長率應該也是地表數一數二強，因此，資金湧入台灣本來也是很常正常，台灣今年出口表現也非常亮麗，預估今年出口年增率應會近3成，也應該是史上最好的一年，這些都會讓新台幣保持強勢，至少到明年上半年，特別是第1季前，「新台幣應該都是較強格局」。
不過，在預期美國明年甚至6月就會升息，這應該會讓美元變比較強，因此，他預期強勢新台幣在明年下半年可能會做一些調整，美國升息後，美元與新台幣利差會縮小，台灣出口年增率也會慢慢趨緩，尤其今年基期非常非常高，因此，在美國要開始升息，台灣出口變緩，再加上如果邊境解封，台灣換匯量增加，這些就會讓新台幣承壓，相較上半年，明年下半年新台幣會弱一點。
他認為明年新台幣兌美元還是「7上8下」，但今年7（指27元）大概占58%，8（指28元）大概占42%，林啟超說：「明年特別是下半年這狀況可能會有些調整」，尤其下半年可能會更往8（28元）發展。