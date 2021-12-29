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中二補選、罷昶1／9投票　中選會：明起不得發布民調

▲中選會表示，明日零時起至投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料。（資料照／林靜儀競選總部提供，2021.12.08）
▲中選會表示，明日零時起至投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料。（資料照／林靜儀競選總部提供，2021.12.08）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-29 13:00:30｜2021-12-29 13:05:27

台中第二選區立委補選及台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案將於1月9日同時舉行投票，中選會今（29）日表示，明日零時起至投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，投票當日亦不得從事選舉活動。

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中選會說明，競選活動期間，政黨及任何人不得於競選活動期間之每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選及罷免等宣傳活動；但不妨礙居民生活或社會安寧者，不在此限。此外，政黨及任何人也不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；違反規定者，處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

中選會表示，自12月30日零時起至1月9日投票時間截止前，政黨或任何人亦不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，也是處新臺幣50萬元以上500萬元以下之罰鍰。

最後，中選會也提醒，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。

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