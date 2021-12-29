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9次酒駕竟判1年　立委要求法務部下會期提檢討結論

▲立委何志偉（右）針對酒駕議題，質詢法務部常務次長張斗輝（左）。（圖／翻攝自iVod）
▲立委何志偉（右）針對酒駕議題，質詢法務部常務次長張斗輝（左）。（圖／翻攝自iVod）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-29 13:11:55｜2021-12-29 13:37:32

酒駕事件頻傳，成為立法院司委會今（29）日關注的焦點。有立委直接秀出判決，是一名9次酒駕累犯，要司法院秘書長林輝煌猜猜看，法官重判他幾年，而簡報直接顯示，即便是重判也只有1年，立委詢問司法院可以嗎？讓司法院官員全體沉默。立委也要求，法務部在下個會期一開始，就提出檢討結論。

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立法院司法及法制委員會今天審查毒品危害防制條例，不過，12月底因為有聖誕佳節與跨年活動，高雄市26日晚間就發生BMW男第3度酒駕，撞飛范家1家4口，釀1死3傷事故。沒想到，28日凌晨，藝人宋少卿第5度酒駕被逮，訊後3萬元交保。朝野立委均為接連酒駕事件質詢法務部、司法院。

根據何志偉立委辦公室統計，過去10年因酒駕死亡，超過4000人，等於一個小村莊被酒駕殲滅；過去10年因酒駕受重傷，有11萬人，等於一個小型縣市被滅；2020年平均2.4天就有1人因酒駕被撞死，每天都有11件酒駕發生。

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▲酒駕案件統計。（圖／何志偉立委辦公室提供）
何志偉另提出一份法院判決，羅男今年2月第9次酒駕，他要司法院秘書長林輝煌猜猜看，羅男被法院「重判」了幾年？林輝煌沉默幾秒回「我們不好用猜的。」何志偉逼林輝煌猜。林輝煌表示，螢幕上秀出來是，處有期徒刑1年。何志偉反問林輝煌「1年耶，可以嗎？」

何志偉說，過去曾提議，酒駕累犯就去殯儀館洗大體、洗停屍間，台北市就創下15個月酒駕累犯零死亡記錄；如果不限制其人身自由，也可把他們載到阿里山，「丟到山上」，其他法治國家有在做，讓酒駕累犯清醒、慢慢酒醉走回家，這些都是一些行政作為，或是不准開車，詢問法務部支不支持？

法務部常務次長張斗輝說，這些指教一定會帶回去，研議如何策進、窮盡相關作為去處理，並邀職責單位交通部來討論。

鄭麗文則說，今年道路交通事故分析顯示，今年酒駕違規比去年大幅增長28％，酒駕導致死亡比例也上升13.7％，這變成常態嗎？法務部說2年前曾想修法納入「不確定殺人故意」，當時立法院沒有通過，但這不成為以後就不討論研修相關法律的理由，遏止酒駕或酒駕致死方法很多，如果跟交通部有關，可以開聯席會議。

鄭麗文要求法務部在下會期一開始，就提出檢討結論，要求法務部給出承諾。張斗輝表示，已經規劃邀請相關部會，就各界意見，包括修法都會討論，如果有必要修法就提修法草案，如果是行政措施精進或是宣導或其他執行作為也會盡速提出。

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