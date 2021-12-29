跨年拚限定商機　百貨祭元旦福袋、居家通路推台味桌遊

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而每年都讓粉絲好期待的元旦福袋也受到關注！集結館內品牌，推出破百組限量日系福袋，於元旦當日限定發售，福袋商品最高享有1折優惠，像是價值2萬多元的TOKYO PLAZA福袋，內含上衣+洋裝，福袋以兩千多元價格即可購入、LIP SERVICE價值1萬5的大衣+洋裝，福袋特價2022元，還有as know as福袋3折起、POU DOU DOU福袋4折起等。
另外，元旦當日下午2點至3點，於1樓真愛隧道忠孝東路門口舉辦「星願大聲說」活動，凡於統一時代APP扣22點報名，現場敲響幸運鐘並喊出2022年心願，即可獲得星巴克精選咖啡+棉花糖巧克力餅乾乙份+幸運餅乾乙份，咬下幸運餅乾還有機會獲得長榮航空東北亞來回機票乙張。另外，當日現場報名，免扣點參加活動敲響幸運鐘喊出心願，亦可獲得星巴克精選咖啡及棉花糖巧克力餅乾，限量50名。
HOLA特力和樂則在歲末歡聚時光搭上台潮文化列車，以「虎樂台潮」為新年主題，結合HOLA原創設計、台灣品牌聯名與台灣經典圖素，別出多款台式風格新品，如首度推出兩款獨家設計台式桌遊，一款為潮感十足、虎年限定的「HOLA正港虎禮囍八啦台式禮盒」，內含HOLA設計全套囍八啦遊戲道具、臺虎精釀啤酒與乖乖餅乾；另一款則為以HOLA LOGO為造型的「HOLA虎樂台潮麻將組」，2022/2/9前消費滿28,800元即可獲贈。
另外，HOLA聯名系列，首度力邀正港台灣味的乖乖食品合作，聯袂推出包含紅包袋組與春聯袋、乖乖餅乾與乖乖桶抱枕等10款聯名新品；另有多款富含台灣文化元素的抱枕、餐墊、踏墊、家飾品、春聯及紅包袋等。2021/12/29至2022/1/30凡消費滿3,000元送300元電子折價券；首五日滿5,000元再送100點特力愛家卡紅利點數；滿5,000元加贈HOLA虎樂台潮成人醫療口罩25入乙組，滿28,800元加贈HOLA虎樂台潮麻將組乙組。