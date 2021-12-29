何韻詩被抓釣出一票台灣名人 金馬男星、美女醫師聲援
港星何韻詩長期支持香港民主運動，今（29日）早傳出遭香港警方國安處拘捕，理由是涉嫌違反「串謀發布及複製煽動刊物罪」，她9點48分在臉書報平安，幾位台灣名人、網紅留言聲援，柯宇綸表示：「我們的民主自由是如此珍貴。」
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 13:35:03｜2021-12-29 13:50:24
何韻詩寫下：「我心情OK，請各位關心我的朋友不用擔心。」金馬男星柯宇綸、焦糖哥哥（陳嘉行）、美女醫師吳欣岱、網紅鬼才阿水等人都留言關心，焦糖哥哥（陳嘉行）也發文喊話，要何韻詩撐住，「大家幫高調，讓更多媒體關注這件事情，被拘捕的人就可能降低遭到迫害的機會。」
性格堅毅又無畏的何韻詩，過去致力婚姻平權、雨傘革命、反送中等社會運動，在台灣也有不少理念相近的藝人好友，前年9月底她來台灣參加「台港大遊行：撐港反極權」活動，遭人惡意潑紅漆，閃靈樂團團長Doris（葉湘怡）就PO出兩人合照，形容何韻詩一如以往冷靜、堅強，反而給台灣人打氣。
當時董事長樂團貝斯手林大鈞也發文挺何韻詩，強調台灣是亞洲「最民主自由的國家」，潑漆行為對台灣「是種恥辱」，呼籲每個人都要尊重不同意見者的言論自由。另外，當年活動，「滅火器」主唱楊大正、音樂人巴奈等人亦親身響應，楊大正還與何韻詩合唱《島嶼天光》，力挺這位香港女鬥士。（編輯：楊穎軒）