失聯移工致謝！嘉義移民署鼓勵逾期移工接種

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移民署推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，實施期間自即日起至111年1月31日止，秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的四不原則，不論失聯移工或逾期停(居)留外來人口，皆可免費接種，接種疫苗過程不會通報治安機關查處，保護自己、朋友及家人健康，讓防疫安全網更加完善。
嘉義市專勤隊及服務站呼籲，專案期間不論是失聯移工或逾期停居留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費施打疫苗，即便沒有身分證件，移民署也會協助配發統一證號，請大家將訊息分享給身邊的失聯移工及逾期外來人口，鼓勵他們出面接種疫苗，共同防堵疫情，有施打疫苗問題也歡迎洽詢嘉義市服務站（電話：05-2166100）或嘉義市專勤隊（電話：05-2313609）。
此外，農曆過年快到了，為防範非洲豬瘟，提醒在臺新住民及移工朋友，切勿自國外網購或請家人朋友寄送違規肉製品來臺，避免受罰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。