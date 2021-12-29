不入黨選市長引發民眾黨內不滿？黃珊珊：政黨不在考量內
距離2022年地方縣市首長選戰僅剩下不到一年時間，重中之重的首都台北市，也成了兵家必爭之地。任期將至的現任市長柯文哲，也早早定調將交棒給副市長黃珊珊，不過至今相關民調一直都沒有起色，無法與藍綠兩黨抗衡。而現在就連柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，對於黃珊珊「不入黨」參選市長的模式也頗有微詞。對此黃珊珊今（29）日上午出席公開活動時，直言自己每天都在工作，政黨的問題從來沒有在考量內。
記者丁上程／台北報導
2021-12-29 13:31:40｜2021-12-29 13:32:38
據了解，由柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日來對於黃珊珊參選台北市長，且使用黨內資源卻不入黨，更與民眾黨活動保持距離的做法傳出不滿的聲浪。而昨日親民黨主席宋楚瑜又針對敬老金覆議案，在臉書上抨擊台北市政府與柯文哲，也引發外界質疑橘白之間是否失和？
對此黃珊珊今日上午陪同柯文哲出席義警大隊長布達典禮，面對媒體訪問時，黃珊珊仍維持一貫的態度，表示每天都在市府工作，目前沒有心思想選舉的事情。至於政黨相關問題，黃珊珊強調，從來沒有想過政黨問題，政黨不在她的考量範圍，並強調民眾黨與親民黨都是柔性政黨，在台北市是要爭取最多民眾支持，不應該只有藍綠之分。