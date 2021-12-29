Volvo 首台純電動車 XC40 Recharge 未上市即完售
Volvo 自 2020 年台北新車大展開放純電動車 XC40 Recharge 預購，吸引超過百位車主在未見實車的情況下搶訂，歷經兩年等待仍不離不棄，國際富豪汽車積極與瑞典母廠溝通，終於在今年底爭取首批車輛到港，於 12 月 21 日起，陸續開始 XC40 Recharge 純電車款交付作業。
2GameSome - 有車賞
2021-12-29 13:55:00
國際富豪汽車除了持續導入原廠最新電動車型滿足國內市場需求，後勤的技術人員也同步完成進階 (AEVT) 與一般 (EVT) 電動車技師培訓與認證，該項技術認證內容從高電壓車輛獨有的安全作業流程，乃至高壓電瓶運作與維修原理，都是技師必須經過嚴格考核後才可獲得證書，該認證項目同時也是協助技師從傳統機械理論轉型為電機思維，在汽車產業由油轉電的劇烈變化下，內燃機使用率將逐年降低，機械維修需求減少後，電動車技師需求將大幅增加，知識轉型除了提供產品售前售後一致高規格的服務，維修技術轉型才能推動電動車普及化，帶領產業真正走向減碳世代。
為打造完善環島電網路，Volvo 加速佈建經銷通路 DC 直流電 /AC 交流電之充電服務，於 2021 年底完成 11 座200kW 直流快充站、2022 年底前擴增近一倍達 21 座，而可同時提供 Recharge 與 PHEV 車款使用的 AC 充電樁也完成設置達 123 座 ，預計明年底前拓展為 137 座，整體充電樁數量是國內豪華品牌之最！除了經銷通路外，Volvo積極與充電運營商合作，包含 Noodoe、EValue 及 EVOASIS ，共同打造超過 2000 座 AC 充電樁與超過 50 座 DC 充電樁 (含政府公設) 的完善電網，滿足台灣 Volvo 電動車車主的使用需求。
為積極推動品牌轉型為純電動車品牌策略，國際富豪汽車亦將以一年一車型的速度導入電動車款，並宣布 2022 全新年式 XC40 Recharge 以 219 萬元接單價開放預訂。