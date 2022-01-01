2022疫情露曙光有望降級？醫給答案：口罩戴一輩子

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根據指揮中心公布的「疫情警戒標準及因應事項」，第一級疫情警戒標準為「出現境外移入導致之零星社區感染病例」，第二級為「出現感染源不明之本土病例」，第三級為「單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土案例」，第四級為「本土病例數快速增加且一半以上找不到傳染鏈」。
衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，若是春節過後本土疫情沒有爆發，當疫情警戒標準第一級升為第二級的條件都未達到，就可以考慮降級，至於想要疫情結束，則要持續提升疫苗施打率。
中華民國防疫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢則認為，目前防疫規範限制不多，「降級其實沒什麼必要」。
「我認為口罩是一輩子都要戴著的！」王任賢指出，口罩已然變成衣服的一部分，他強調，「口罩永遠都不要拿下來」，未來應永遠限制佩戴口罩，除在空氣流通場合才能拿下。
行政院於今年5月中旬推出「簡訊實聯制」，民眾出入各類場所都需紀錄足跡，以利日後疫調所需，然而日前接連傳出店員因規勸民眾實施實聯制遭攻擊，許多超商改以告示、廣播勸導。王任賢批評，現實聯制名存實亡，「根本是假的」，日後應改進，在人口密集處、醫療院所等高風險場域實施即可，其他一般民生場所基本上都不需要。
「我們現在防線是不行的」，王任賢認為，指揮中心希望能待提升疫苗覆蓋率後再開邊境，但國門開放不應以國內疫苗覆蓋率作為指標，應評估旅客疫苗接種，甚至可以比照前往瘧疾地區，對旅客預防性投藥，就能開放一般旅客出入境。
現指揮中心推出三種春節檢疫專案，其中「7+7」方案為在防疫旅館檢疫7日後，再進行7日居家檢疫與7日自主健康管理，讓外界相當憂心成為防疫破口，不過王任賢卻給出很高的評價，認為「7+7」是很好的嘗試，能夠減少關口阻礙，若是春節檢疫專案成功，日後就可以走向「3+11」甚至是「0+14」，與各國配合重啟國境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。