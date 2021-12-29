戴套做愛仍染性病　部立臺北醫院揭露染病原因

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許志呈提醒，正確使用保險套的時機，應在勃起後，及接觸對方的性器官、口腔、肛門前，就要戴好保險套；此外，要有效預防性傳染病，在每次使用保險套前，要檢查是否有破損再使用，就算是進行口交也要戴套，因為披衣菌、陰道滴蟲、菜花、人類免疫不全病毒（愛滋病毒）等，都有機會透過口交感染。
許志呈指出，很多時候，口腔、喉部即使被感染帶有病原體，也常常沒有症狀，因此更難在第一時間發現自己已成為性病毒的帶原者，而再傳染給其他人；淋病、梅毒、疱疹病毒的潛伏期，分別為2-7天、10-90天、2-12天，張男在發現異常狀況的當天即就醫，經藥物治療一週後症狀已消失。
許志呈強調，要減少感染性傳染病的風險，不能輕忽三大重點，包括「安全性行為、單一性伴侶，正確使用保險套」、「維持良好作息與充足營養，保持較佳的免疫力」，及「接種9價人類乳突病毒（HPV）疫苗，不分男女皆可施打，對男女皆有益處，可預防子宮頸癌、陰道癌、肛門癌、尖形濕疣（菜花），若曾感染過HPV也能防範再次感染。」
許志呈說，許多性的傳染病，初期不一定有明顯症狀，若擔心有染病的風險，可至泌尿科、感染科門診做檢查與諮詢，及早治療，也可避免再傳給下一位接觸者；若有可能和HIV帶原者或多重性伴侶、男男間性行為等高危險群，有性行為發生，可向門診醫師諮詢接受「暴露前預防性投藥」或「暴露後預防性投藥」，有效降低感染風險。