林智堅不選大新竹 王定宇：相信人民有感受推合併的用心
大新竹與彰化縣升格議題持續受到關注，民進黨立委王定宇今（29）日中常會受訪前說，新竹市長林智堅捨掉一時的政治前途，努力推動大新竹合併，相信新竹市民有感受這樣的用心，希望在野黨也回到公共政策討論；民進黨立委陳亭妃則說，希望只要各縣市條件具備、民意支持都可以來提，再由中央核定，沒有來不來得及的問題。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-29 14:04:49
王定宇說，台灣走向扁平化、有效率的區域整併是必然，林智堅捨掉自己一時的政治前途，把所有質疑變數降到最低，希望國民黨或其他在野黨體會這趨勢，能早做就不要晚做，原來懷疑為特定人士量身訂做，現在林智堅為了成就大新竹合併盡了最大努力，「我個人對林智堅肯定，他還年輕，我相信新竹市民有感受這樣的用心」。
王定宇也說，不管民眾黨或國民黨，希望能回歸公共事件討論，如果該做就開始來做，因為如果單純講選舉，說不定對藍營還是利多，希望加速《地方制度法》修改，讓這方案可以執行。
談及彰化縣單獨升格，王定宇則說，從來沒有要擋，就請彰化縣政府提出，根據現有法令處理。
陳亭妃則說，對於國土規畫合併議題，討論都是好的，怎樣討論就是要以民意為優先，甚至條件具備，這也是總統蔡英文一直強調的。
陳亭妃說，來不來得及就是透過討論，也希望只要各縣市條件具備、民意支持都可以來提，再由中央核定，沒有來不來得及的問題。