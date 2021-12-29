Omicron再+2！累積達50例 空手道團6人難定序研判同來源
中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布，再增兩例Omicron境外移入病例，都順利在邊境攔截檢疫，目前國內累積已達50例Omicron確診者。而自哈薩克返國的空手道團，13人染疫中7人確認為Omicron，餘6人病毒基因定序結果尚未出爐，但研判是相同來源的群聚感染。
編輯中心/綜合報導
2021-12-29 14:25:48｜2021-12-29 14:29:44
今日新增的2例Omicron確診者均自美國移入，Ct值分別為12與24，都為突破性感染，案17000曾接種2劑BNT疫苗、案17001曾接種2劑AZ疫苗，而Ct值較低的案17000有發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀。
至於自哈薩克返國的空手道團，羅一鈞表示剩下6人中有5人Ct值較高，較難以獲得基因定序結果，有1人還在定序中。但研判均為相同來源的群聚感染事件。
至於外界有建議之後出國的代表團選手，可以縮短施打第3劑的間隔時間，指揮中心表示會請ACIP專家委員會討論。（編輯：倪浩軒）
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