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力挺中市選委會　李進勇：先加派警力　其他爭議以後檢討

▲李進勇力挺台中市選委會，強調一切中立。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.29）
▲李進勇力挺台中市選委會，強調一切中立。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.29）

記者顏幸如／台中報導

2021-12-29 14:32:49｜2021-12-29 14:46:31

中二立委補選，民進黨候選人林靜儀陣營猛攻監票員人數爭議，中選會主委李進勇今親自南下力挺台中市選委會。他表示「誰派的並不是很重要，重要的是擔任選務工作就該跳脫原來立場、中立執行職務」。台中市選委會則表示，會在投開票所各增1名警力因應。

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中二立委補選將在下月9日舉行，台中市選委會請候選人推派監票人員，不料引發爭議。選委會依258個投開票所各2人監票計算，要求各推薦108人，但5位候選人有2人沒推薦、1人推薦不足額，導致200多人須由各區公所補足。

先前罷免投票時，曾發生有人在投開票所外按計次器卻未遭阻止、競選期間區公所被指控行政不中立等事，林靜儀陣營認為，《選罷法》規定監票員人數是「2人以上」，中市選委會卻堅持「只能2人」，導致一半以上投開票所，林靜儀陣營都無法派員參與。

▲中選會主委李進勇表示，這次立委補選先加派警力，其他爭議以後檢討。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.29）
▲中選會主委李進勇表示，這次立委補選先加派警力，其他爭議以後檢討。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.29）
中選會主委李進勇今特別南下舉行記者會，強調投開票所30公尺內不得有干擾和妨害投票的情形。媒體問起計次器問題，李進勇表示，單純按計次器並不構成干擾投票秩序，至於個案有無造成選民心理威脅，將由現場執法人員判斷、最後由法院認定。

至於監票人員爭議，李進勇表示《選罷法》第59條規定由候選人平均推薦，若不足由選務機關自行遴派，這次由區公所遴派，台中市選委會是依法辦理。但《選罷法》確實沒規定只能派2人，他說：「我們也在檢討，希望能更公平、更符合大家的期待。」

對於部份候選人不遴派監票員、名額能否分攤給其他有意願的候選人？李進勇表示：「依現行辦法不能這樣處理，但候選人的建議不無道理，我們事後會檢討是否修改相關辦法。」他強調：「誰派的並不是很重要，重要的是擔任選務工作的人，應該跳出原來立場、中立執行職務。」

李進勇說，警方將針對這次選舉提高警力，以期選務順利進行、公民在非常自由下完成投票。台中市選委會則透露，已協調台中市警局，每個投開票所內的警力由原來的1人增加至2人。

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