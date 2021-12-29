力挺中市選委會　李進勇：先加派警力　其他爭議以後檢討

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先前罷免投票時，曾發生有人在投開票所外按計次器卻未遭阻止、競選期間區公所被指控行政不中立等事，林靜儀陣營認為，《選罷法》規定監票員人數是「2人以上」，中市選委會卻堅持「只能2人」，導致一半以上投開票所，林靜儀陣營都無法派員參與。
中選會主委李進勇今特別南下舉行記者會，強調投開票所30公尺內不得有干擾和妨害投票的情形。媒體問起計次器問題，李進勇表示，單純按計次器並不構成干擾投票秩序，至於個案有無造成選民心理威脅，將由現場執法人員判斷、最後由法院認定。
至於監票人員爭議，李進勇表示《選罷法》第59條規定由候選人平均推薦，若不足由選務機關自行遴派，這次由區公所遴派，台中市選委會是依法辦理。但《選罷法》確實沒規定只能派2人，他說：「我們也在檢討，希望能更公平、更符合大家的期待。」
對於部份候選人不遴派監票員、名額能否分攤給其他有意願的候選人？李進勇表示：「依現行辦法不能這樣處理，但候選人的建議不無道理，我們事後會檢討是否修改相關辦法。」他強調：「誰派的並不是很重要，重要的是擔任選務工作的人，應該跳出原來立場、中立執行職務。」
李進勇說，警方將針對這次選舉提高警力，以期選務順利進行、公民在非常自由下完成投票。台中市選委會則透露，已協調台中市警局，每個投開票所內的警力由原來的1人增加至2人。