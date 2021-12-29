何韻詩被捕 林昶佐：港府不應再忽視港人追求自由的聲音
關於香港政府29日清晨拘捕《立場新聞》6名高層或前高層人員及倡議民主的歌手何韻詩，再次打壓香港媒體，無黨籍立委林昶佐今（29）日受訪表示，國際社會都在關心香港民主自由的發展，港府跟中國應該去思考，為甚麼他們總是站在國際社會趨勢的對立面，也不要忽視香港人民追求自由民主的聲音，在台灣大家一定會跟他們站在一起。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-29 14:31:24｜2021-12-29 14:45:10
林昶佐說，何韻詩被港府逮捕後，他今天一早就跟何身邊的朋友了解狀況，在中午以前都還不確定會拘留還是放出來，無論如何，他相信何會很勇敢，不會害怕。
林昶佐也說，有點可惜，因為自己的辦公室一直都有在協助香港朋友們來台工作或拓展海外工作機會，相關程序都在進行，只是說還沒成行就被逮捕，何韻詩以後要出來會更困難。
林昶佐也說，包括所有朋友跟台灣人民，都會跟追求民主的香港朋友站一起，這一系列行動很明顯看出來，港府是針對媒體自由在打壓，因為港府是以何韻詩作為立場新聞前董事的身分逮捕，包括所有立場新聞高層都被逮補，港府壓制民主自由手段越來越激烈。
林昶佐表示，港府本來只是針對政治人物，現在也就媒體壓制自由聲音，違反世界趨勢，國際都很關心香港民主自由發展，港府跟中國應該去思考，為甚麼他們在國際社會是在對立面的趨勢，不要再輕視香港人民追求民主自由的聲音，「我們在台灣一定會跟大家站在一起」。