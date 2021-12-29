鹿希派遭逮「第一通電話不是打給吳宗憲」 未來動向曝光
吳宗憲獨子鹿希派（吳睿軒）日前因為去夜店外抽菸，卻因身上散發大麻味道，遭到警方上前盤查、逮捕，今（29）日照常舉辦發片記者會，而吳宗憲原先不打算出席，可最後敵不過愛子心切，依舊現身記者會，並痛心狂罵鹿希派長達15分鐘，記者會後吳宗憲接受媒體訪問時，也提到鹿希派未來動向。
記者吳雨婕/台北報導
2021-12-29 15:21:24
吳宗憲對於鹿希派呼麻，坦言最大的難過，「兒子一直在破壞我的形象。」吳宗憲提到原本鹿希派去夜店當天，原本應該要參與一場慶功宴，但後來因為沒有被邀約，所以便沒有前往，讓吳宗憲無奈表示：「真的是命中會發生這件事。」而且更讓吳宗憲無言的是，鹿希派遭警方逮捕後，他不是第一個知道的人，因為鹿希派遭逮後，第一通電話打給女友，還要對方不要跟任何家人說，吳宗憲是看到新聞前一秒才得知此事。
事情發生後，鹿希派也深刻反省，寫了一段慘悔文給吳宗憲，內容提到：「我以前曾經有表達你們給我的幫助跟提醒是在限制我，度過了混沌又怨天尤人的三年 ，但在你不斷地教導我之後，今天我終於後知後覺，也承認了並沒有人在阻擋我的事實，且意識到那是我對我的工作，以及生活不夠積極努力的藉口。」
吳宗憲挺身救子，替鹿希派緩頰：「他的音樂超棒的，給他一個機會。」隨即透露鹿希派很有可能在偵查結束後，去大陸從事幕後工作，「可能開個音樂工作室，寫歌什麼的，我也覺得還可以。」
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