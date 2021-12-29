潘孟安主持道安會報　降低交通事故傷亡為重要目標

屏東縣本年度最後一次道路交通安全會報今 28 日舉行，由縣長潘孟安主持，會議中雖感謝道安各小組成員們的努力，使屏東縣 110 年 1-9 月份較 109 年同期交通事故死傷件數降低了 1,745 件，降幅達 13.7% ，但潘孟安表示，屏縣的事故傷亡人數仍太多，他要求道安會報透過 3E 面向 ( 交通工程、教育宣導、交通執法 ) ，改善用路環境，提高正確用路觀念，使交通更加安全順暢。

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▲潘孟安表示，屏縣的交通事故傷亡人數仍太多，要求道安會報透過3E面向(交通工程、教育宣導、交通執法)，改善用路環境，提高正確用路觀念。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.29）

潘孟安表示，縣府相當重視交通事故的發生率，交通事故不僅造成個人及家庭的破碎，更是社會有限醫療資源及國家生產力的損失。因此，如何改善道路交通問題一直是本縣道安會報努力的目標。

屏東縣在本年度針對易肇事路段—屏東市民生路廊事故前 5 名路口 ( 民生路復興路口、民生路自由路口、民生路廣東路口、民生路香揚巷口、民生路瑞光路口 ) 實施各項改善策略。

其中包括：增設左轉專用道及增加左轉保護時相與設置科技執法設備等改善措施，經統計改善前後交通事故件數比較，確實大幅下降，顯見道路改善工程確實提高用路人的交通安全。

另外，為改善違停亂象，也增加科技執法以輔助警力不足，執法非以罰錢為目的，主要是透過執法矯正民眾的違規行為，在科技執法實施後，交通秩序也確實改善，同時為滿足停車需求。