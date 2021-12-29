盧秀燕宣布：明年生育津貼多1萬、小公托月費降3千

台中市公設民營西屯鵬程托嬰中心今 (29) 日開幕，提供平價優質托育服務，市長盧秀燕出席開幕表示，自明年 1 月 1 日起，除了生育津貼每胎從 1 萬元提高至 2 萬元，台中市社區公共托育家園（小公托）月費也將從 1 萬元調降至 7000 元，大大減輕家長負擔，打造台中成為「願生敢養」的幸福城市。

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盧秀燕表示，明年起社區公共托育家園調降收費，每月僅收費 7000 元（含餐點費），扣除托育補助 4000 元，等於家長每月只需負擔 3000 元，是全國最便宜的小公托，減輕送托家庭的經濟負擔；此外， 10 年沒有調整的生育津貼，明年起也將從每胎 1 萬元提高至 2 萬元，讓年輕人願生敢養。

盧秀燕指出，西屯鵬程托嬰中心是台中市第 18 座公托， 3 年內台中市公托數量已經超越 3 倍增，落實公托倍增目標，市府持續編列預算，同時爭取中央補助，未來繼續努力提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境。

社會局表示，感謝西屯區公所提供適當場地並協助耐震補強工程，西屯鵬程托嬰中心設立於鵬程里活動中心二樓，緊鄰文華公園，環境優美明亮、鬧中取靜，放眼可及溫暖和煦的陽光與綠意，除依法規規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。