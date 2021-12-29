盧秀燕宣布：明年生育津貼多1萬、小公托月費降3千

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盧秀燕表示，明年起社區公共托育家園調降收費，每月僅收費7000元（含餐點費），扣除托育補助4000元，等於家長每月只需負擔3000元，是全國最便宜的小公托，減輕送托家庭的經濟負擔；此外，10年沒有調整的生育津貼，明年起也將從每胎1萬元提高至2萬元，讓年輕人願生敢養。
盧秀燕指出，西屯鵬程托嬰中心是台中市第18座公托，3年內台中市公托數量已經超越3倍增，落實公托倍增目標，市府持續編列預算，同時爭取中央補助，未來繼續努力提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境。
社會局表示，感謝西屯區公所提供適當場地並協助耐震補強工程，西屯鵬程托嬰中心設立於鵬程里活動中心二樓，緊鄰文華公園，環境優美明亮、鬧中取靜，放眼可及溫暖和煦的陽光與綠意，除依法規規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，更採開放式空間設計，提供各類型學習刺激，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。
社會局說，西屯鵬程托嬰中心採日間托育，由6位專業人員照顧24名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費7,000元，並可協助家長申請托育費用補助；凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。