瑞莎遭控斂財「30萬A很大」 家長駁斥：沒繳過一毛錢
出身韻律體操運動員的瑞莎，加入台灣體壇，成立體操協會培育選手，近日卻遭8名家長聯合解約，指控瑞莎斂財、帳目不清等6大罪狀，對此，瑞莎的瑞星韻律體操隊宣布明年3年公布帳目，弭平外界爭議，不少學生家長也跳出來支持瑞莎，強調「沒有繳過一毛錢。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-29 15:37:57｜2021-12-29 15:40:48
家長聯合向《鏡週刊》爆料瑞莎斂財，像是帶團參加商演30萬，只給3名選手一起分5萬，剩下25萬去向成謎，另外無償教學也是噱頭，家長都有支付瑞莎和外籍教練薪水，另外家長也指控瑞莎「割稻尾」，專門吸納本身成績就很好的選手，製造教學有成的假象，成就個人光環。
對此，瑞星韻律體操隊根據「商演只給表演者5萬」、「雜誌拍攝只給500元車馬費」、「惡意挖角」、「不合理的合約」、「營造假形象」、「協會帳目不明」6項罪狀，提出聲明反擊，帳目將在2022年3月揭露，以昭公信，至於Dcard爆料網友被瑞莎老公李兆開恐嚇一案，瑞莎經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「李先生對於這樣的指控認為是子虛烏有的指控，也會針對損害名譽的部分進行提告，捍衛自己的名譽。相關的案件都在偵查中，這部分會由檢查官來釐清真相。」
不少送小孩跟瑞莎學體操的家長，陸續跳出來為瑞莎說話，強調教練費、場地費都沒付過，瑞莎挺著大肚子，用心教每個孩子，甚至免費給好幾套隊服，「完完全全沒有收取任何教學費用」、「從我們參加瑞星協會訓練到現在，沒有繳過一毛錢」、「我們家的孩子一開始完全沒有基礎，是瑞星的教練，一點一滴，每周5天，免費教導，耐心培訓，群內家長所反映的每一件事情，即使非常細節的事情，瑞星都有一一耐心地溝通」。