兩韓關係難改善　韓外長坦承：北京冬奧無法成為契機

韓國總統文在寅9月在聯合國大會上呼籲，北韓、美國及中國等韓戰主要參戰國應共同簽署《終戰宣言》，並期盼能藉由北京冬奧成為改善南北韓關係。然而隨著美方表態將以外交杯葛北京冬奧，加上新冠疫情升溫，韓國外交部長鄭義溶稍早坦承，如今想透過北京冬奧來改善南北韓關係恐怕是無法達成了。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-29 15:48:36
《韓聯社》報導指出，鄭義溶今（29）日於首爾市外交部大樓召開記者會，表示目前韓國仍維持一貫的基本立場，不會考量外交抵制北京冬奧，但當媒體提問北京冬奧是否能讓中國與兩韓領導人共同參與會談時，鄭義溶表示「雖然曾期望北京冬奧能成為改善兩韓關係的契機，但以現在的情況來看，我想在實行上已經變得比過去更加困難了」。
事實上，先前直屬韓國總統的民主和平統一諮詢會議公布的民調結果就顯示，超過半數受訪者不看好兩韓藉明年2月舉行的北京冬奧舉行會談。
過去KBS電視台就曾分析指出，引發北京冬奧遭外交抵制的原因在於人權議題，中國、北韓等極權國家特別容易受到批判。自從美國對外公開表示拒絕派遣政府人士出席北京冬奧後，身為同盟的韓國就必須拿捏好與北韓政府、中國政府之間的關係；再加上如今韓國境內疫情爆發，變種病毒Omicron確診人數不斷新增，也促使南北韓派遣政府高層官員出席、對談的機率降低。
鄭義溶透露，美韓對於簽署《終戰宣言》有著共識，在文字敘述上兩國也已經達成協議；北京冬奧方面，身為主辦國的中國國家主席習近平是否邀請韓國總統文在寅前往出席，鄭義溶僅簡單回應目前沒有能公開的資訊，政府將會考量各種方案後做出決定。