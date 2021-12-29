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立場新聞高層、何韻詩遭警逮捕　林穎孟：中共是無恥惡霸

▲同為香港《立場新聞》高層的香港歌手何韻詩，29日清晨遭到香港警方逮捕。圖為何韻詩來台參加反送中活動時，遭反對民眾遭潑紅漆。（圖／NOWnews資料照）
▲同為香港《立場新聞》高層的香港歌手何韻詩，29日清晨遭到香港警方逮捕。圖為何韻詩來台參加反送中活動時，遭反對民眾遭潑紅漆。（圖／NOWnews資料照）

記者丁上程／台北報導

2021-12-29 15:59:37

香港警方今（29）日清晨大動作逮捕《立場新聞》六名前後任高層被逮捕，其中包含歌手何韻詩，引發各界議論。對此無黨籍台北市議員林穎孟表示，中共對香港的50年不變完全破功，證實它是說謊、噁心無恥的惡霸。然而它想消滅每個支持民主自由的人，卻無法消滅每個人的記憶，真相終遭世界唾棄。中共惡行會一直被記住，台灣人應警戒，一起支持受迫害的香港人。

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林穎孟說，香港正快速被中國掐住喉嚨，失去自由呼吸，台灣人應警戒，共同聲援香港朋友。繼之前「壹傳媒」黎智英被抓，今晨，中共再度箝制新聞言論自由，羅織「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕六名立場新聞現任及前任高層，包含歌手何韻詩。

林穎孟強調，中共自從訂立港版國安法後，對香港一國兩制50年不變的承諾，全然破功；香港許多和中共不同意見的政黨、媒體人士大量被抓，證實中共從頭到尾都在說謊，現在連演都不演，徹底淪為噁心無恥的惡霸。然而，中國想要消滅每個支持民主自由的人，但它們無法消滅每個人的記憶。

林穎孟直言，中國惡行會一直被我們記住，且我們會不斷大聲說出來。只要我們周邊國家不斷聲援這些被中國壓迫的民族，不斷指出他們的謊言和惡行，那中國就無法粉飾太平，真相終將遭到世界唾棄。記憶不滅，請各位朋友一起關注、聲援香港、支持受壓迫的香港人。

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