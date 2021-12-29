名家論壇》吳崑玉／後2021年的政治氣候

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但另外兩題也與人脫勾，就讓人覺得奇了。開放日本核食，57.9%不同意，33.5%同意。竹竹合併，認為是為地方發展的僅29%，是為民進黨選舉的則高達44%，此數與對民進黨持負面觀感者的數字相近(44.2%)。竹竹合併這題更直接指向民進黨的動機與態度，且被反彈力道打到鼻樑。地制法修正案回到委員會，林智堅聲明不選市長，但這些失敗依然對蔡的聲望損傷有限。
更奇的是，即使很多人對民進黨不滿(44.2%)，民進黨的好感度依然有46.1%，正負雙方形成兩極對峙。但國民黨卻一洩千里，徹底崩盤，好感度僅剩28%，反感度卻高達58.1%，連劃江而治守住半壁江山都已無望。但國民黨政治人物如侯友宜，即使被深藍視為叛徒，其信任指數依然高達70.7，明顯與國民黨脫勾。還遠勝綠營第一總統候選人賴清德(59.8)。連小英(50.9)、柯P(50.8)都看不到老猴的車尾燈，黨主席朱立倫信任指數(35.3)更是低到只能幫老猴擦鞋。
這些數字其實透露了幾個不尋常的訊號，顯示老人們所深信的幾種政治連結已經互相脫勾，或用比較有學問點的名詞:疏離(Alien)。
第一種脫勾是人與黨的疏離。以往政治文宣很愛喊「團結的XX黨對抗分裂的OO黨」，現在不論國民黨或民進黨，都明顯出現「人大於黨」的現象。所以，戰鬥藍愛喊的「團結」，根本就是種有味道的空氣。想在未來選舉中勝出，關鍵是在「人」，講更白點就是「明星」。就像網路流行「直播帶貨」，未來選舉也勢必走向「明星帶黨」。沒有足夠耀眼的明星，沒有足夠信任度的領導人物，連原本支持者都會轉台追劇，遑論XX中興。
這種「挺人不挺黨」的現象，可以解釋許多民進黨的政策推不動的原因，或對民進黨的反感很難無限上綱到蔡總統。所以，贏了總統選舉，不表示此後綠營可以一帆風順。但藍營若是沒有明星領航，接下來便會像撞上冰山的鐵達尼，各地諸侯找救生艇自謀生路，把戰鬥藍和黨中央留在船上拉小提琴。
第二種脫勾是政策成敗與政治人物的責任逐漸疏離。藍營人士最恨這一條，整天痛罵蔡英文或綠營首長做得很爛，為什麼出事都沒他們的事?斷交八國外交部長還是坐得穩穩的，疫情突爆、緋聞頻傳，指揮中心一個人也沒換?藍營覺得責任政治的精神蕩然無存，公理正義不復存在，台灣已成民主獨裁。
這問題的確值得好好研究，但不是藍營這種咒罵式的反應，而是該搞清楚為什麼台灣選民逐漸把失敗事件與主官責任脫勾，不認為出個啥事主官就得下台?是藍營罵得不夠凶嗎?顯然不是。反而可能正是藍綠多年以來，一出事就叫部長下台、閣揆下台、總統下台，喊到大家都麻痺了，甚至對此種語法起了反感而不聽了。就像某些獨裁政權動不動通姦浸豬籠，偷個麵包判死刑，犯行與懲罰不符比例原則，大家反而同情起悲慘世界裡的尚萬強了。久而久之，散彈打鳥喊下台形同噪音，人們連其背後的責任政治原理也拋棄了。人事與政策開始疏離，若有什麼積怨?下次選舉再來加倍奉還。
第三種脫勾是藍綠之間交換率的疏離。以往，恨國民黨便去投陳水扁，恨陳水扁就去投馬英九，恨馬英九便轉給蔡英文。但這個非A即B的現象近年開始衰退，到今年公投更加明顯。如果藍綠雙方打得太過噁心，或都不能說服我，選民們寧可不投票或作壁上觀，轉為中立觀望，而不是投向另一方的懷抱。這種現象表現在民進黨反感度44%，國民黨好感度卻只有28%之上，兩者間的14%可能流向民眾黨或其他小黨，但確實數字還需進一步研究。不過，這種高度游離氛圍，卻圈出了柯文哲與韓國瑜那種素人或民粹崛起的空間，誰知道2022會不會在下半年又突然冒出個神人，再度攪亂一池春水?
還有一條隱而未顯的疏離現象，便是第四種，中央政治與地方政治的疏離。講白點，選民們似乎有種中央選舉時傾向「抗中保台」，但地方選舉中支持侯友宜這種接地氣政治人物的傾向。也就是說，在2022，就算國民黨形象徹底崩盤，藍營地方諸侯只要適度與爛泥扶不上牆的黨中央保持距離，還是有相當大的機率連任成功。綠營再怎麼抗中保台，空戰輾壓都擊潰不了陸軍鐵盤，甚至不少人還會藉此「教訓」綠營。但猴爺這種地方政治人物，若無巨大改變，很難突破地界更上層樓。到了2024，兩岸關係與國家安全問題又排上第一位，那些偏藍的、親紅的，比怕老師教鞭還怕老共的，只要演得不夠堅決，反應得不夠漂亮，可能都會自己把自己玩掛掉，中央政權依然會是民進黨的。
這四種疏離混雜一起交互作用，造就了未來幾年台灣政治的「測不準」狀況。個人特質壓過了政黨組織，誰也控制不了那個明星，也更難以預測；而個人面對攻擊與危機的反應態度，決定了人們對他所應負起的政治責任當量，同時成為人們評價他的標準。由是，負面選舉，學黑白郎君製造別人的失敗，不一定能帶來自己的快樂，撞芒果樹撞到肩膀脫臼骨折，很可能是別人撿芒果撿到暴富。最後，即使某一方贏了2022，卻不保證2024勝利成功，因為人們對於不同層級選舉，有不同的評測標準，更有不同的考卷。
所以，政治人物們還是務實點好，不要老想一招半式闖江湖。台灣選民愈來愈精，愈來愈善變。女人心，海底針，但台灣選民根本就是無邊大海，早已缺乏品牌忠誠度，也不斷在違背以往所習慣的政治定律。政治人物們別以為自己贏了幾局，便能翻雲覆雨，橫柴入灶沒搞好，那根柴是會打到頭的。民心向背，載舟覆舟，可得如履薄冰才是。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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