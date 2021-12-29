徐若瑄攻蛋夢碎、廣告遭撤？公司心疼發聲：盼她多休息
徐若瑄（Vivian）日前無端捲入王力宏、李靚蕾婚變風暴，成為她入行31年、46年人生中所遇到最大低潮，預計明年5月在台北小巨蛋開唱的她，被猜測可能無法如期登台，對此，經紀公司正式對外回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-29 16:24:39｜2021-12-29 16:30:00
今（29日）據《鏡週刊》報導，徐若瑄歷經「蕾宏事件」後，形象大傷，不僅代言產品遭撤下廣告頭像，就連個人首場大型售票演唱會計畫也先暫緩，恐怕難以完成攻蛋夢想。對此，《NOWnews今日新聞》詢問徐若瑄所屬的索尼音樂，對方先是回應：「目前尚未討論到明年的工作。」
而稍早徐若瑄的經紀公司「威威嚴娛樂」再度發聲明，「我們經紀團隊很心疼Vivian，演唱會是5月的行程，還不急，現在最重要的是，希望她多休息，所以還沒和她談到這件事，目前一切沒有改變！」
至於廣告被撤下的部分，公司澄清：「除了本就合約到期的部分，基本上很感謝所有的合作廠商能一直陪著我們，今天起也會陸續恢復該有的廣告投放，謝謝大家關心！」看來徐若瑄的代言、業配工作，沒有因為這次風波受到太大影響，廠商依舊以行動力挺女神。（編輯：楊穎軒）