挺林靜儀、林昶佐 蔡英文：他們是中生代優質政治工作者
台中市第二選區立委補選、台北第五選區立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，民進黨今（29）日召開「靜昶守護、終結惡鬥」，宣示力挺黨籍候選人林靜儀、友軍林昶佐。兼任黨主席的總統蔡英文說，最後的選舉結果可能差距很近，一定要拚全力贏得這次選戰，雙林是台灣中生代的優質政治工作者，惡意操作的罷免以及地方派系的政治動員都應該要畫下句點。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-29 16:23:34｜2021-12-29 16:31:02
蔡英文表示，這個月的公投結果顯示，國人要對經濟穩定、社會安定有共同期待，大家都希望台灣可以維持競爭力，大步走向國際社會，也希望台灣民主體制可以是理性穩健的。正因為台灣要繼續穩健向前，因此她深切期盼，惡意操作的罷免以及地方派系的政治動員都應該要畫下句點。
蔡英文說，此時此刻台灣經濟正在大幅向前，但國際社會疫情卻又相當嚴峻，台灣需要對經濟防疫做最大努力、克服挑戰，不應該被惡質政治操作干擾。
蔡英文指出，林靜儀跟林昶佐是台灣中生代的優質政治工作者，要拜託鄉親以行動站出來，進場守護家鄉，用行動當政治惡鬥的終結者。
蔡英文說，最後的選舉結果可能差距很近，一定要拚全力贏得這次選戰，1月9日要集結力量，台中第二選區支持林靜儀、台北第五選區守護林昶佐，「靜昶守護、終結惡鬥」，讓大家專注國政，有個平靜好年。