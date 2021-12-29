「看見林依晨發呆，請關心」 林于超366字揭神仙愛情
林依晨在出道20年之際，推出新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》，老公林于超為她寫序，文中透露自己眼中的林依晨，林于超寫道：「若人間只有12種人，對，依晨是天蠍座。個性鮮明好惡亦分明，對周遭人事物的反應其實沒什麼灰色地帶。愛好刺激感官的極限運動，也對文字裡的世界充滿好奇與憧憬。相信幽浮的存在，應該很想被抓走去看看別人的世界。性善，世間上有失公允的人事物、社會上所有不平等的相對關係，總讓她黯然神傷。也相信舉頭三尺有神明，每晚的迴向總是心念著需要加油打氣的朋友及世人。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-29 17:00:00
林于超這樣形容另一半林依晨，「人生的志向在於回饋社會，幫助他人，也努力想為唯一的大自然和弱勢的動物們做點什麼，所以身體力行節能減碳，盡可能地避免使用塑膠製品。她熱愛並致力於影視工作，鑽研琢磨、閱讀進修，只希望由她詮釋的角色能喚起世人對生命的熱誠及反思。她的人生是快速的進行式，永遠行程滿檔。若是突然看見她在發呆，請關心一下，她應該是生病了。目前相一夫，教一子，以後就不知道了。」短短366字顯示夫妻倆結婚7年的默契。
在演藝圈被封為「零負評女神」，但是林依晨書中提到：「如果『乖』意謂著成為別人眼中的自己，那麼我真的很想『不乖』。」林依晨透過漫長的沉澱與回望，歸納人生的10組關鍵字，書寫100則短篇，面對感情，她說：「後來的我才看清楚，自己需要的是『勢均力敵』的愛情」、「人生即將邁入下半場，對真實的渴望更甚以往」。
就像林于超說的，林依晨致力環保，新書裝幀的紙材，都是FSC認證、守護森林環境的環保用紙，在書封設計的過程當中，林依晨也提出特殊的巧思，請設計師將「依」字顛倒，象徵林依晨跳脫以往眾人對她的認識，再也「不依」。《做自己，為什麼還要說抱歉？》將於1月5日凌晨0時起在網路書店預購，1月13日發行。有林依晨親筆簽名及贈品限量版，讓粉絲與讀者們珍藏。