入馬烈霸部落設快打站！南投移民署協助逾期移工接種

《四方報》報導，為了協助偏遠山區的民眾接種，移民署中區事務大隊南投縣專勤隊偕南投縣府衛生局，在今（29）日上午10時至下午3時30分在仁愛鄉馬烈霸文化健康站設置臨時施打站，移民署秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」原則鼓勵逾期停（居）留外來人口踴躍前來接種。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-29 16:36:06
中央流行疫情指揮中心為有效將逾期停（居）留外來人口納入我國防疫體系，自即日起至111年1月31日止推行「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」。移民署秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的原則，與各縣市衛生局及COVID-19疫苗合約醫療院所合作，專案期間不論是失聯移工或逾期停（居）留外來人口，均可安心接種疫苗。
移民署南投縣專勤隊表示，有鑒於日前在南投埔里大坪頂、竹山桶頭地區執行本專案頗具成效，再度和南投縣政府衛生局再度攜手合作，29日深入南投縣仁愛鄉力行村新望洋七號（仁愛鄉馬烈霸文件站）開設臨時施打站，方便當地居民就近接種COVID-19公費疫苗。移民署南投縣專勤隊呼籲逾期外籍朋友踴躍參與，可撥打049-2724631及0932-688771透過NGO團體「南投縣新住民同心關懷協會」轉介。
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