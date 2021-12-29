中二選區民調接近 林佳龍：有效阻賄選、林靜儀一定贏
台中市第二選區立委補選、台北第五選區立委林昶佐罷免案將於1月9日投票，民進黨今（29）日召開「靜昶守護、終結惡鬥」，宣示力挺黨籍候選人林靜儀、友軍林昶佐。林靜儀後援會會長蔡其昌說，林昶佐只因為政治上的惡鬥、理念不同要用罷免手段處理，一點道理都沒有；林靜儀競總主委林佳龍則說，全民要做正義的化身，有效阻止賄選，林靜儀一定會贏。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-29 16:37:41
蔡其昌說，罷免沒什麼了不起，因為是民主制度的一環，但罷免要有正當性，自己跟林昶佐是同事，覺得他毫無一點理由要被罷免，一個優秀立委就只因為政治上的惡鬥、理念不同要用這種手段處理，一點道理都沒有。
蔡其昌說，補選是因為上一場惡罷陳柏惟才有的，要告訴人民罷免理由跟正當性是甚麼。他要告訴所有朋友守護二林不是選區選民的事情，而是全台灣人的事情，因為這是在守護一個價值 ，該返鄉的要返鄉，一起讓台灣良善價值繼續存在。
林佳龍則說，全民要做正義的化身，也要做林靜儀、林昶佐的分身，尤其在中二區要反賄選，有效阻止賄選，林靜儀一定會贏。
據了解，綠營內部民調顯示，若是高投票意願情況下，林靜儀民調以42.8%領先國民黨對手顏寬恒39.3%。