衝刺2022大選！民進黨成立選對會　這些人入列

民進黨今（29）日召開中常會，依「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」規定，為辦理2022年大選提名之相關作業，會中通過成立「2022年選舉對策委員會」統籌辦理，由兼任黨主席的總統蔡英文擔任召集人，委員會名單分別為賴清德、蘇貞昌、柯建銘、鄭文燦、陳其邁、林佳龍、洪耀福、林錫耀。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-29 16:45:23｜2021-12-29 16:59:18
另外，於「2022年選舉對策委員會」下設「協調工作小組」，執行有關提名之徵詢、協調工作，盼利整體佈局，促進黨內團結合作，由洪耀福、林錫耀擔任共同召集人，小組名單分別為蘇系立委吳秉叡、湧言會立委王定宇、英系立委蔡易餘、綠色友誼連線立委何志偉、英系前國策顧問黃承國、新系台北市議員梁文傑、正國會中常委陳茂松、湧言會立委兼高雄市黨部主委趙天麟、正國會前立委高志鵬、新系副總幹事劉維鈞。
蔡英文對此表示，2022年的地方大選，不只對黨的執政路線，對於下階段的國家穩健發展更是至關重要。今天成立選對會，民進黨只有一個目標，就是為黨，也為地方找出最好的人選，全黨團結一致，爭取勝選來實踐對人民的承諾。
蔡英文說，提名選拔的過程，一定有競爭，但期待所有的同志，都能在「為台灣、愛護黨、團結共進」的信念下，讓提名的競爭是良性競爭，能夠激盪出對地方發展、對人民福祉有利的政策方案，一起找出最適當的人選，來迎接挑戰。
蔡英文說，回顧2018年的經驗，混亂的錯假訊息、負面選舉手法，幾乎沖散了隊伍，這次民進黨要取教訓，用最精實的陣容、最團結的精神，來爭取國人的信任，全力打贏這場選戰。