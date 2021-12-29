勞工朋友注意啦！元旦出勤應加倍發工資、基本工資調升
勞工朋友注意啦！元旦（1月1日、中華民國開國紀念日）為勞動基準法規定的應放假之日，即俗稱國定假日，若事業單位因業務需求要求勞工當日出勤提供勞務，依法應加倍發給工資；此外，若上開應放假日適逢勞雇雙方約定的休息日或例假日，雇主應再給勞工補假。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-29 16:57:57
勞工局提醒，過去包含公營事業、事業單位有要求勞工值班，從事接聽電話、代收包裹、聯繫或處理緊急事務等工作，有鑑於勞工於值日（夜）時段，空間與時間上均難脫離雇主的指揮監督；為此，勞動部於108年修正注意事項時，已預告將「值日（夜）」逐步回歸勞動基準法上「工作時間」的意涵，並自111年1月1日起停止適用，雇主如有使勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。
勞工局強調，如事業單位自111年起仍有使勞工在工作日、休息日或國定假日，從事值日夜工作之需要，因勞工值日夜時間，已一律認屬工作時間，事業單位即應按照勞工出勤工作時段性質，以不低於勞基法第24條及第39條規定標準數額，核給勞工延長工時工資、休息日或國定假日出勤工資；同時亦應注意勞基法第32條單日工時不得超過12小時，及每月總延長工時不得超過46小時等法定上限規定。
此外，法定基本工資業經行政院核定，111年1月1日起，時薪制勞工調整為每小時168元，月薪制勞工調整為每月2萬5250元，特叮嚀各事業單位，核發勞工工資務必跟隨調整，且不論本國勞工或外籍勞工皆有適用；事業單位如有違反上述規定，依法可分別處罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請事業單位務必遵守法令規定。