解決客運業人力缺口 中市勞工局跨域合作規劃人力招募

台中市致力推動大眾運輸及觀光發展，以提升台中市觀光人口及就業機會，台中市政府勞工局今 (29) 日首辦與交通局及台中市監理所三方簽訂「協助客運業人才招募及創造在地就業機會合作宣言」，攜手媒合 4 萬元以上的就業機會，並提供客製化徵才服務，媒合優秀人才，解決客運業人力缺口。

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勞工局長張大春表示，為協助市民朋友順利就業，同時協助客運業媒合人才，就業服務處已設置徵才專頁，讓市民朋友掌握最即時的職缺資訊。此外，首次與交通局及監理所攜手合作規劃客運業人才招募，透過搭配就業促進獎補助專案，提升客運業與尋職民眾的媒合效率，進而穩定市民就業，達到就業成功目標。

交通局長葉昭甫認為，目前台中市區公車每天服務三十多萬人次，隨著台中市公車路網持續拓展，需要更多人力加入市區公車駕駛行列，三方簽署合作宣言，共同合作客運業徵才活動，協助駕駛員人才招募，吸引求職者了解客運業職缺資訊，提升台中市公車服務能量。

台中區監理所所長魏武盛說明，因疫情關係，大客車駕駛離職人數增加，導致現行部分客運缺員，為此三方建立合作共識並協助客運業人才招募，以因應客運恢復班次所需駕駛人力，改善整體大眾運輸服務品質。