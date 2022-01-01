孝子攪碎食物反害老爸嗆咳 留意五大徵兆揪出吞嚥問題
一名80多歲的李伯伯去年中風後，進食很容易就會嗆咳，連帶影響食慾及體重，他的兒子以為是父親牙口不好，擔心他會營養不良，不僅花費大把時間把食物煮爛，更費心用食物調理機把比較Q彈、不易咀嚼的食物打爛，殊不知這樣一來非但嗆咳問題沒有改善，更在某天晚餐後，老爸爸突發呼吸困難及胸口疼痛倒地，緊急送醫才發現是食物殘渣嗆咳，導致吸入性肺炎。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-01 10:29:00
嘉義基督教醫院復健科語言治療師韓菁表示，很多長輩因為年紀大或是中風後，往往不善表達，照顧者必須要要隨時注意家中長輩狀況，尤其如果發現長輩有胃口越來越差、吃東西過程中、後段一直有咳嗽現象、沒有感冒身體卻一直呈現低溫熱狀態，或是痰突然變多、夜咳不止，甚至是呼吸聲中帶有痰聲，都是警訊，可能會像上述個案一樣，出現嗆咳導致的吸入性肺炎。
韓菁提到，很多長輩有吞嚥問題，所以如果像是呼吸聲帶有痰聲，就可能有嗆咳問題，要讓長輩試著咳出分泌物，或是用力吞口水，如果一直沒辦法消除聲音，就要特別注意了，因為有嗆咳或是有痰，長期清不出來或是咳不乾淨，可能就會開始發燒、食慾下降，嚴重就會引發肺炎。
也會有些長輩因為害怕嗆噎，而拒絕進食，所以在日常上必須多加關心他們的飲食。另外，家中長輩一周吃飯喝水嗆咳超過3次，更應積極尋求復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員，避免長輩陷入高死亡率的吸入性肺炎風險中。
語言治療師也建議，民眾可以利用夾毛巾運動，來訓練喉部肌肉。先把毛巾對折後捲起，兩端用橡皮筋束著後，用下巴夾在胸骨前，再慢慢從1數到30（量力而為），休息30秒後做伸展，大概3個回合，且一天四次，便可以訓練喉部肌肉、強化吞嚥的肌力，但治療師也提醒，做完後要做頭頸部伸展，幫助頸椎肌肉放鬆。