獨／瑞莎反擊斂財爆料 「明年3月公開帳本」關鍵點曝光
出身韻律體操運動員的瑞莎，加入台灣體壇，成立體操協會，找外籍教練培育選手，近日卻遭8名家長聯合解約，指控瑞莎斂財、帳目不清等6大罪狀，對此，瑞莎的瑞星韻律體操隊宣布明年3月公布帳目，弭平外界爭議，至於最快要明年3月，主因是必須由第三方機構認證，證實這份數據無法造假。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-29 17:23:44
瑞莎遭家長指控斂財，帶團參加商演30萬，只給3名選手一起分5萬，剩下25萬去向成謎；而無償教學其實是噱頭，家長都有支付瑞莎和外籍教練薪水；另外，瑞莎被控慣性「割稻尾」，專門吸納本身成績就很好的選手，製造教學有成的假象，成就個人光環，洋洋灑灑數落瑞莎「商演只給表演者5萬」、「雜誌拍攝只給500元車馬費」、「惡意挖角」、「不合理的合約」、「營造假形象」、「協會帳目不明」6項罪狀。
對此，瑞星韻律體操隊回應，帳目將在2022年3月揭露，以昭公信，為何中間隔了3個月？相關人士向《NOWnews今日新聞》透露，協會不可能每個月推出報表，主因為耗時傷財，目前協會正在收集今年一整年所有資料，會在農曆年前先給會計師匯整，確認無誤之後，透過具有公信力的第三方認證機構，來做法律方面的背書，真的不會有作假嫌疑，才能在3月公開正式報表，如果倉促提供細項，怕有不完整之處。
至於Dcard爆料網友被瑞莎老公李兆開恐嚇一案，讓瑞莎身心俱疲，「這次他們不只是罵我，還要告我老公。」她的經紀人回應，「李先生對於這樣的指控認為是子虛烏有的指控，也會針對損害名譽的部分進行提告，捍衛自己的名譽。相關的案件都在偵查中，這部分會由檢查官來釐清真相。」