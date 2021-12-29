印度清奈廠停工　鴻海富士康改善設備、調整經營團隊

日前鴻海集團富士康印度清奈工廠因員工宿舍食物中毒，引發工人抗議停工。外媒也報導，蘋果公司將派獨立審計師，赴富士康清奈廠調查相關宿舍條件。為此，鴻海今（29）日發出重訊，指出對於員工所遇到的狀況，公司深表歉意，並且已立即採取相對應措施，改善在宿舍內所提供的設備和服務，同時也調整當地經營團隊和管理系統。
記者許家禎/台北報導
2021-12-29 17:26:28
日前鴻海集團富士康清奈工廠發生百人員工宿舍食物中毒，引發工人抗議停工，外媒報導指出， 停工時間再度延長至周四 （30日）。《路透》則報導，蘋果和富士康調查發現，清奈廠所使用的員工宿舍和餐廳不符合規定標準，蘋果公司將派獨立審計師，赴富士康清奈廠調查相關宿舍條件。
為此，鴻海表示，員工的安全和福祉一直是集團營運的最高原則，集團已針對印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）Sriperumbudur地區的員工設施，在近期啟動專案調查小組，發現部分廠區外的宿舍不符合集團要求的標準。
對於員工所遇到的狀況，公司深表歉意，並且已立即採取相對應措施，改善在宿舍內所提供的設備和服務。與此同時，集團亦調整當地經營團隊和管理系統，以確保營運的高標準能夠達成與保持。
鴻海指出，此事件對公司財務及業務無重大影響，在營運重新啟動前，宿舍環境改善期間，員工薪資將持續發放，集團也會為員工後續重返工作崗位繼續努力。