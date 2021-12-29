睽違10年的煙火 跨年將閃耀台南夜空 林宥嘉陪你倒數

「 2022 台南耶誕跨年系列活動」的最終場「好 YOUNG 跨年演唱會」將於（ 31 ）日在永華市政中心西側廣場舉行，迷幻歌王林宥嘉、全方位天王炎亞綸、金曲歌后艾怡良、情歌小天王周興哲、嘻哈創作歌手高爾宣及其他人氣歌手將輪番上陣，預計將吸引 10 萬人次歌迷。此外，今年跨年由開基玉皇宮贊助經費，讓 10 年沒有施放過的跨年煙火在夜空璀璨綻放，要讓歌迷倒數後的歡樂氣氛延續到最高潮。

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▲12月31日跨年夜台南市民將可欣賞到睽違10年的炫麗煙火（圖／喃虹映務提供）

跨年演唱會的表演時間將近 6 小時， 15 組藝人輪番上陣， 有 林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特 ?te 、 Karencici 、許含光、大支、文慧如、 B.T.O.D 、張羽靚 等 。從 12 月 31 日下午 1 時起至 1 月 1 日凌晨 2 時，市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交管，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，建議參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。另來往台南府城東西地區的民眾提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；另南北往來民眾建議改行金華路、西門路及公園路，請民眾出遊前多加注意路況，並提前改道。

配合活動及交管措施，建平路（永華路二段–府前路二段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；另建平路西側人行道及中華西路（府前路二段—南島路）人行道亦開放停機車，請市民朋友停放時避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口。人行道上臨時停放機車請保持行人通行空間，並依規定依序停放，違規停放車輛亦依相關規定開罰及拖吊。

若搭乘大眾運輸工具（公車路線： 0 路、 6 路、 10 路、 14 路、 19 路、 70 路、 77 路及 H31( 高鐵臺南站 ) ，等 8 線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心 ( 永華路 ) 」、「南台別院」等站；詳細公車資訊請洽「大台南公車： https://2384.tainan.gov.tw/NewTNBusWeb/ 」網站查詢）；因應觀光人潮及車潮出現，交通局規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車。另台鐵局配合跨年活動增開列車 以服務參加活動民眾返家（詳情請至台鐵局網站查詢確認）。