台南市辦泰國父親節足球比賽！移民署宣導非洲豬瘟防制法

台南市專勤隊與泰國駐台辦事處高雄分處向參與球賽的泰國籍移工及新住民宣導，勿將違規豬肉製品以郵包等任何方式寄至台灣，否則將違反動物傳染病防治條例規定，被處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。同時，移民署也宣導「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等四不原則，鼓勵逾期外來人口於111年1月31日前出面接種疫苗。
泰國駐台辦事處高雄分處長朱妲蕊表示，每年12月5日是泰國的父親節，同時也紀念前任泰王拉瑪九世的誕辰，當月泰國人民會穿上黃色的衣服，並以黃色的旗幟及黃花美人蕉作為布置，藉由行善將功德奉獻給泰王。該辦事處為紀念泰王，並提倡移工休假從事有益身心活動，每年都會舉辦類似球類運動賽事，這次特別感謝移民署，提供防範非洲豬瘟及安心接種疫苗訊息，防止泰國在台僑民誤觸法令，並共同為防疫工作盡力。
台南市專勤隊隊長李建雄表示：「病毒不分國界，防疫不能鬆懈」，移民署將持續聯合相關單位，向移工及新住民宣導防疫相關措施，也呼籲勿將違規豬肉製品以郵包等任何方式寄至國內，有意願接種疫苗之逾期停居留外來人口，請儘速至指定處所接種疫苗，洽詢電話可撥打防疫專線1922，或臺南市專勤隊電話06-5813019。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。