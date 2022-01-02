轉職新選擇！人力銀行公布2022十大亮點職務

「資安工程師」在催化遠距辦公、雲端服務的後疫情時代更顯重要，企業面臨更多資訊安全與風險管控的需求，企業對資安人才的需求力度逐年提升。根據1111人力銀行顯示，「資安工程師」入行起薪4.6萬元，累積經驗值後，含金量及薪資彈跳幅度相對較高，具備多重技能的防駭高手有機會晉升年薪百萬行列。
而使用者所有的線上行為都可以被追蹤解讀，「數據分析師」專門從不同產業中專門從事行業內數據蒐集、整理、分析，並依據數據做出研究評估的專業人員。電商期待從Big Data、AI挖掘出商機，企業對於大數據的濃厚興趣，也直接反映在大數據人才的豐厚薪資中，起薪約4萬元。
疫情衝擊全球市場經濟，也促使企業數位轉型，管理顧問公司麥肯錫在調查報告中指出，西方的零售業在3個月內做了原本要花費10到20年來完成的數位化進程，使企業重視「線上與線下」完整的顧客樣態，轉型需求也帶動「數位行銷專家」更受重視，入行起薪4至4.5萬元，主管薪資約6萬元。
而近年來AI應用席捲產業，人才需求也隨之增加，行政院自2017年宣示AI元年正式展開，培育AI科技人才，解決產業人才荒。不全球都在加強高等教育提升AI人才的質與量，包括英國在頂尖大學增設AI博士學位，韓國也在5年內計畫投入90億韓元，支持大學成立AI研究所。「AI人工智慧工程師 」不可或缺，工程師年薪約150至200萬元。
疫情促使熱錢回台，帶動房市交易熱絡，2021年建物買賣移轉棟數可望突破34萬棟大關，比去年增加5.9%，為近7年來最強的一年。在交易熱度不減，建商搶獵地之下，有能力整合閒置土地的「土地開發高手」，在不動產開發產業中炙手可熱，入行起薪在4萬元以上，主要收入來自於業績獎金，年薪上看百萬元。
全球受到疫情影響，許多公司被迫轉型或是開發更多財源以延續命脈，這時業務開發人員就成為關鍵角色，為公司創造更多可能性，成功的「業務開發人才」需求持續不減，至少需要具備市場敏感、協商技巧、彈性應變，能夠因應外在環境的變化，掌握市場風向、及時應變滿足客戶需求，並為公司創造最大利益。
再來是「帶貨直播主」，算是近年來新興的職務，透過直播將產品推銷出去，比電視購物更具「互動性」，也需要及時觀看線上粉絲留言，並做出反應及回應，不斷互動以展現親和力，才能留住粉絲進而下單，也因為直播當道，許多商品也逐漸採用這種即時的業配推銷方式，也都有相當亮眼的銷售實績。
另外，近年來台灣教育已從傳統填鴨式教育逐漸轉型成「適性揚才」的教學概念，在補習班上課的學習方法已產生改變，今年新冠肺炎疫情的衝擊下被迫居家學習，讓教育的教學模式強烈翻轉。「線上教師」儼然成為出版商、補教業等教育相關產業業者，紛紛投入數位教學所需的相關人才。
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最後則是ESG永續管理師，因應國內外企業永續最新發展趨勢及業界人才需要，ESG（環境、社會、治理）的重視度不斷提昇，投資人仰賴「永續報告書」來評估企業表現，種種原因推升了大型企業對於「ESG永續管理師」的求才若渴，工作包括推動永續相關專案、企業永續報告書編撰及外部評比參與、執行公司能源相關盤查等，因此永續管理師不僅要做好品牌管理，更是企業的競爭核心，前景十分看好。