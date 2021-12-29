名家論壇》黎榮章／蔡英文出手　竹竹合併勢在必行？

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察新竹縣市合併議題的網路聲量，林智堅9月拋出議題後，不只新竹縣，其他可望合併、升格的縣市如嘉義、彰化等首長也陸續表態；然而此議題隨後被公投討論淹沒，有一段相當低平的曲線，平均每日的討論量約只有200則上下。一直到公投結束，民進黨確認「四個不同意」順利過關，蔡英文隨即啟動下一階段政治議程的討論，12月19日的總統官邸會議，再度迅速將大新竹合併議題帶回大眾面前，單日討論量暴漲10倍，爾後每日約有7千則討論，可說是公投過後最受矚目的議題。
比較民進黨、國民黨在網路上對大新竹合併議題的討論，可發現民進黨相關聲量遠比國民黨多了50個百分點。因大新竹合併主要由綠營拋出，但綠營黨內對大新竹合併又看法分歧，英系、正國會都抱持謹慎態度，「升格是因人設事」的疑慮在民間發酵，更加深部分不分派系綠委的疑慮。綠營的討論就夠熱鬧，法案還沒送到委員會討論之前，國民黨只是被動回應，熱度不如民進黨。
透過話題類聚來觀察網路輿情討論的主題，有關大新竹合併討論聲量比重最高的，是「蔡英文和蘇貞昌力挺合併」，聲量比重達到41％。如前文所述，蔡英文透過官邸會議、中常會強力重申支持大新竹合併態度；蘇貞昌也藉由各種公開行程受訪，公開表態「盼新竹縣市合併能早日實現，增加台灣競爭力」，府院強力且直接的表態，引人關注與討論。
然而這種由上而下的引導，也帶來「反對因人設事」的觀點，在話題類聚的聲量排名第二高，比例33％。無論是國民黨或民眾黨的反對者，都圍繞此命題論述。被看好可能參選新竹市長的民眾黨立委高虹安就說，「國土區域重劃是深沉重要的大事，不該是一人或一黨，或執政黨的府院黨核心與派系大佬在總統府說了算」。同樣被認為可能參選新竹市長的時代力量立委邱顯智也說，「把行政區劃的問題簡化成竹竹合併，或只為一縣一市一人修法下降升格門檻，不正是坐實了這是因人設事的選舉考量」。
可以發現，目前反對者的主論點認為不應因人設事，在這樣激烈的正反辯論下，輿情大數據也觀察到近日網路上浮現一種新的論調，認為新竹縣兩黨基本盤「藍大於綠」，因此合併後對國民黨選情有所幫助，以消弭「因人設事」的批評；而林智堅27日也發布正式聲明，言明不參選大新竹市長，擺脫因人設事疑慮，讓人看到事情新的轉圜，也帶動網友思考，民進黨、林智堅提出合併，或許未完全係因個人選舉考量。
從整體網路輿情看來，反對大新竹合併的主要論點正是因人設事，但縣市合併議題畢竟是財政與國土規劃議題，過多的政治臆測恐非政策討論範疇，且執政高層面對其他縣市的反彈，也非沒有讓步，除了不堅持將修法逕付二讀，蔡英文也善意回應基隆市長林右昌、英系掌門人陳明文，表示「只要條件成熟，我們都可以來考慮」，陳明文隔天轉彎表態「為落實蔡英文的縣市平權，我會尊重且支持新竹縣市合併相關修法」。
蔡英文罕見展現強勢政治手腕，拆解黨內反彈未爆彈，可以看見，蔡英文出手之後，黨內異議暫時弭平，以目前的風向觀察，民進黨若能延續公投時的團結氣勢，持續在各個網路社群平台與選民溝通、反駁反對者聲浪，那麼竹竹合併議題想必是大有可為。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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