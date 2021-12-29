越南兄弟「頭頂頭」刷新金氏世界紀錄！輕鬆爬百階樓梯
《四方報》報導，你曾經看到「頭頂頭」的雜耍表演嗎？在23日，一對越南兄弟在西班牙創下了新的金氏世界紀錄（Guinness World Records）。他們以「1人用頭部支撐，另1人則上下顛倒，也以頭部相對」的雜耍方式爬上100階的樓梯。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-29 17:53:25
根據《越南快訊》（VnExpress）報導，37歲江國叩（Giang Quoc Co）與32歲江國業（Giang Quoc Nghiep）費時53秒成功登頂，打破了2人在2016年創下的90道階梯紀錄。
當天有數十人聚集在西班牙赫羅納（Girona）的聖瑪麗教堂（Saint Mary's Cathedral）前見證。江國叩指出，原本教堂的梯道只有90階，而主辦單位又特別幫他們加了10階。「跟現場的樓梯相比，新加上去的10階高度與材質都不同，我們事先沒能夠練習。不過我們運用經驗，保持穩定的呼吸與步伐，成功抵達終點線。」而這段奇人異事的報導，更引發全球網友熱議。
早在2016年，兄弟倆就已經在西班牙以90階台階寫下了世界紀錄，今年再度挑戰極限，更讓這對以平衡感聞名，默契極佳的兄弟，受到了國際的關注。他們曾經登上英國達人秀，在舞台上展現令人驚嘆的雙人平行技巧，江國叩和江國業透過知名電視節目，更加打開了知名度，不過這樣的成果，其實需要每天長達6小時的不段練習，而兩兄弟在越南已經成為家喻戶曉的名人。