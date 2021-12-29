瑪利亞快樂襪子店電商啟動 盼各界優先採購助身障者就業

瑪利亞社會福利基金會為協助身障朋友自立，11月初在募資平台籌措開店經費，迴響熱烈，短短43天就達標募得350萬元，今日在台中市愛心家園舉辦「Merry Young快樂襪子店」品牌上市及電商啟動儀式，副市長令狐榮達及愛心企業到場見證，令狐副市長並率先認購16盒快樂襪，希望拋磚引玉獲得更多人響應。





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令狐榮達表示，瑪利亞基金會籌措的快樂襪子店是由非營利組織推出的社會企業新品牌，希望讓身障朋友從受助者轉變為創造者，增進身障朋友自立生活能力，減輕家庭負擔。由於每雙襪子是使用2支保特瓶做為原料，達到回收再利用的永續目標，感謝愛心企業的幫忙，讓這個愛心襪子店品牌可以順利上市。





▲瑪利亞快樂襪子店品牌上市及電商啟動，快樂襪都是身障朋友創作，繽紛多彩，再交由協力廠商生產， 盼各界優先採購助身障者就業。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.29)

瑪利亞基金會陳美鈴執行長表示，「Merry Young 快樂襪」新創事業，很幸運在一開始就朝向開立一間實店面的願望前進，募資成功後第一步，先成立網路商店，並同時著手實體店面的規劃，店面預定地址在台中市最美的柳川河畔，預計明年此時就能開幕，希望這家店能代表台中市成為促進身心障礙者就業，最具代表性的社企文創館。





今天「Merry Young 快樂襪」電商正式啟動，陳美鈴感謝熱心企業人支持，未來將會陸續推出更多商品及折扣優惠，歡迎全國企業、社團優先採購或洽談品牌聯名公益合作，敬請持續關注「Merry Young 快樂襪」官方粉專掌握最新消息。









