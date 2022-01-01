照護老人或吞嚥困難3大NG行為！增吸入性肺炎機率恐致死

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嘉義基督教醫院針對300位潛在吞嚥困難患者家屬的調查，照護者發現長輩有吞嚥困難症狀後，只有不到4成選擇正確就醫。語言治療師韓菁也提出三大NG照護行為，提醒民眾要時刻留意長者狀況。
NG1：先觀察不處理、不就醫，恐導致吸入性肺炎風險
調查顯示，近3成照護者都沒有主動採取任何行動，如果家中長輩一周內吃飯喝水嗆咳超過3次，就需特別留意，甚至要積極尋求復健科醫師、語言治療師或耳鼻喉科醫師等專業醫事人員。
NG2：只把食物打碎或煮爛，降低患者食慾降低，導致營養不均衡
同份調查也顯示，6成6照護者在備餐時將食物煮更爛，3成5會把食物打成泥。但語言治療師提醒，如未經復健科醫師等醫事人員診斷、提供專業指引，只一昧地將食物煮更爛、打成泥，不僅可能遭遇吸入性肺炎威脅，還可能會因爲食物外觀、口感變化，造成長輩食慾下降、不喜歡進食，長期導致營養不均衡。
NG3 : 用太白粉、番薯粉勾芡，反易結塊增加嗆咳機會
此外，有3成照護者曾使用太白粉、番薯粉勾芡食物，對此語言治療師警告，使用太白粉、番薯粉勾芡，食材容易受溫度變化導致品質不穩定，造成結塊，如果遇到舌頭功能不佳，或喉嚨吞嚥不完全的患者，反而更易產生咽部殘留，提高吞嚥後嗆入的風險。
專家表示，有吞嚥困難症狀(吃飯或喝水時常咳嗽、吃飯進食時經常感到耗力、吞不下去)的症狀，應該立即到復健科門診看診，或主動與固定看診的醫師反應，請專業醫師或語言治療師根據患者狀況，提供相對應的食物等級指引，可以讓照顧者節省備餐時間，也可增加患者食慾、提升進食安全。
博格牙醫醫師連瑋宗也強調，缺牙較多的長者應該選擇軟性好消化的食物為主，尤其可以避開牛肉乾、硬花生等，如果可以還是要維持一些咀嚼功能，不要全吃流質比較好，因為研究發現，有一定的咀嚼性才可以避免失智症的發生。至於如果因為缺牙過多，牙醫師建議可以接受專業醫師評估骨頭、身體狀況，除了植牙還有活動假牙等選項，雖然活動假牙咬合力不比自然牙或植牙好，但也是可以維持一定咬合功能。