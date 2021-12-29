移民署關懷明新科大外籍生　宣導非洲豬瘟及居留法令

《四方報》報導，移民署新竹縣服務站前往策略聯盟明新科技大學，為化材系產學專班外籍生講解我國居留法令、非洲豬瘟及新冠肺炎防疫相關規定，提醒外籍生迎接農曆新年及寒假假期，應慎選網購食品的來源地並遵守防疫新生活規定，勿因不小心而觸法受罰。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-29 20:22:23
宣導當天，服務站移民輔導團隊準備居留法令簡報，向明新科技大學化材系90多位外籍生說明居留證辦理、延期等應注意事項；另農曆年節即將來臨，許多外籍人士會網購家鄉食品，現場也特別提醒，請勿網購豬肉製品來臺，若經查獲包裹的發貨地來自國外，甚至肉品帶有非洲豬瘟病毒，將會因此受重罰。此外，移民署也鼓勵學生們盡快完成新冠肺炎疫苗接種，給自己一個更安心且安全的求學生活。
越南籍的阮同學跟大家分享，目前就讀大三的她，已經順利接種完兩劑新冠肺炎疫苗，她說：「臺灣政府很貼心，疫苗不僅公費，1922線上平臺的使用介面也很友善，接著就等待5個月後施打第三劑，讓疫苗發揮更完整保護力。」大一新鮮人黃同學則說，因為還沒有交通工具可以使用，所以尚未施打疫苗，但一定會遵守防疫相關規定，出門時戴好口罩，同時等待學校幫忙安排接送至學校附近施打站接種疫苗。
新竹縣服務站站主任黃清欽提醒，農曆春節即將來臨，提醒大家請勿網購來路不明的火腿、貢丸等肉製品，認清食品及肉品來源，保護珍貴臺灣豬免於非洲豬瘟的侵害。另面對新冠肺炎疫情，請大家除了要接種疫苗保護自己外，也請避免到人潮擁擠場所，配戴口罩、並保持社交距離，保護自己及他人。