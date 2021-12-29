「高山茶都」在嘉義　台灣茶香承載新住民濃情回憶

《四方報》報導，「2021高山茶都‧嘉義」近日在嘉義縣中埔農會金蘭分部盛大開展，本次活動與嘉義縣四大茶藝協會合作，包括新住民茶藝協會和嘉義縣茶文化協進會等，活動期間共推出七款珍貴茶品，在現場設置室內茶席，新住民也準備自己家鄉的特色料理，邀請民眾一同來品茶、感受新住民母國飲食文化。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-29 20:21:34
文觀局表示，這次合作的茶藝協會裡有成員來自世界各地的「嘉義縣新住民茶藝協會」，其中包括中國、越南、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞等國家的新娘。其中，理事長魏珍群從中國嫁來台灣已有十幾年了，當年身在故鄉時，她年僅21歲，卻對阿里山相當嚮往，之後如願嫁給在阿里山種茶的先生，夫妻倆一起種茶品茶，讓魏珍群對茶道、茶文化有了更深層的認知，也認識了一群志同道合的好友，就連女兒也在家庭薰陶之下，對茶文化如數家珍。
魏珍群說，今年是協會成立第三年，成立的過程遇到很多貴人幫助，並未有太大的困難，她本身對茶道相當熟稔，協會成立的目的也是為了推廣茶文化，凝聚在地新住民媽媽們的力量，期望讓所有的鄉民都能更加了解在地茶產業。
新住民茶藝協會在博茶會除了擺攤賣茶，也賣自己國家的特色料理，有法國麵包、越南麵線等小吃，他們笑說都是因為喜歡茶藝而相聚在一起，能在台灣遇到志同道合的朋友很高興；魏珍群也在茶席親自示範茶道，她泡茶時優雅且專注，相當認真。
文觀局指出，除了新住民茶藝協會，這次也和嘉義縣茶文化協進會、嘉義縣梅山鄉茶藝推廣協會、台灣京武工坊合作，活動期間共推出七款珍貴茶品，邀請大家一同來喝茶、品茶，體會珍貴的茶道文化。