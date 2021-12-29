預約破600人！中市海拔最高接種站 為山區移工接種BNT
梨山新冠疫苗接種站開打！台中市政府積極提升接種涵蓋率，守護城市防疫不鬆懈，繼連續三個周末於東協廣場開設新冠疫苗接種站，完成3,387人接種後，昨（28）日特別於梨山衛生所開設專診，為身處高山的移工接種BNT疫苗，僱主們接獲訊息，紛紛為移工團體報名，目前預約人數已超過600人，堪稱台中市最高海拔最大型接種站。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-29 20:20:48
衛生局表示，梨山衛生所全年無休負責梨山地區所有醫療及公共衛生業務，新冠疫苗接種期間於衛生所開設接種門診服務民眾，接獲反映有山上的移工特別下山至東協廣場接種，體恤民眾接種需求，衛生局及梨山衛生所特別結合移民署今日開設移工接種站；許多僱主及移工主動表達，真是太感謝衛生所的幫忙，山上的移工終於可以安心打疫苗了。
衛生局統計至昨（28）日上午8點為止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為235萬4,040人，全人口涵蓋率為83.64%，完成第二劑接種人數為195萬8,712人，第二劑涵蓋率為69.60%，基礎加強劑接種人數為111人，第三劑接種1萬1,970人，第三劑涵蓋率為0.40%，總計接種人次為432萬4,833人次，持續接種中。
衛生局表示，為持續提升接種涵蓋率，市民限定首次接種領200元禮券活動，已延長至明年1月7日止，台中市民眾除可於合約醫療院所預約接種外，各職場、學校、社區、大專院校等，同一種疫苗揪團30人以上，可向轄區衛生所報名安排團體接種。元旦假期中市已安排東協廣場、文心森林公園、太平區崇正寶宮、家樂福中清店等4處開設接種站，其他百貨賣場尚連繫中，相關設站接種資訊近期將公布於台中市政府衛生局網站。