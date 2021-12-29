名家論壇》沈榮欽／開始反對柯文哲的那一天

民眾黨中央委員為黨內最高決策群，1年須負擔100萬元的募款責任額，結果大多數中央委員都繳不出來，連有意爭取議員參選的陳思宇，也緊急跳船辭職，頗能反映出民眾黨的性格。
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從民眾黨中央委員選舉至今，中央委員會「從來沒有」表決過任何事情，所有的權力都被黨主席柯文哲以不在黨章程上的「黨政會報」架空，民眾黨的重大決策都由每週開會的「黨政會報」決定，累積後交給中央委員會追認，但是沒有人敢反對，而且往往已在媒體上發布。
了解柯文哲的人對此應該毫不意外，更荒謬的是，即使這如同雞肋的中央委員選舉，也純粹是場鬧劇。選出的9名中央委員中，柯文哲提名3席獲2席，柯媽支持2席皆上，黨主席與媽媽成為黨內最大派系。
如同黨主席想要指定妻子為「精神領袖」一樣，民眾黨的民主從來是個笑話，解嚴後台灣沒有任何政黨領袖能夠如此將政黨家庭化到這種地步，即使是經常被拿來類比的「一人政黨」的親民黨也不能，除非是北韓的朝鮮勞動黨或是戒嚴時期的國民黨堪可比較，當代台灣唯有邪教足以比擬。
這讓我想起我開始看透柯文哲的那一天。從柯文哲參選起，我就知道他缺乏人文素養、社會科學知識淺薄，個性自大好吹牛，不過我對政治人物的標準並不算高，加上對手是連勝文，並不覺得這些問題十分嚴重。
直到柯文哲當選，首次在議會接受質詢後不久，我就知道他會是台灣的民主災難，開始出言批評他，不少親綠的朋友覺得批評太過，而與我爭辯。
原因是我看到柯文哲不熟市政卻無法接受議員質詢，不僅質疑科技社會中議員存在之必要，更放任支持者打電話痛罵所有正常質詢的議員，然後故作無辜狀說風涼話。
我當時心裡感到不妙，知道柯文哲是打心底否定民主制度、而且以勝負為唯一價值的糟糕傢伙，後來發生的各種事情驗證了我的猜測，令我感到不安。台灣的民主化日程不算長，柯又沒有國民黨的威權歷史，對鄉愿、自私又缺乏洞見的人具有強大吸引力，台灣民主若受到柯文哲反挫要再恢復並不容易。
如今看到當初蔡英文為了說服民進黨支持者而為柯文哲鋪下台階的台灣價值，連媒體評論者都曲解而拿來替柯文哲辯護，也讓人頗感無力，深深覺得無論是否柯粉，都應該有柯文哲反民主此一起碼認識之必要。
●作者：沈榮欽／加拿大約克大學副教授
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