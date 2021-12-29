超市預購冷凍年菜可代客加熱 網友：有夠貼心

年關近，已有不少婆婆媽媽著手物色年菜。只是，讓人頭痛的是，提早買年菜，冰箱裝不下。別擔心，楓康超市配合冷凍年菜上市，特別推出「代客加熱」貼心服務，也就是年菜先下訂單，再指定領貨的日期與時段，屆時領取的是加熱好的年菜，方便上桌就能享用熱騰騰美味，有網友讚稱「足感心」。

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隨著年關接近，電商、量販、零售業者相繼推出各種冷凍年菜供消費者選購。美中不足的是，距離春節還有一個多月，民眾挑好冷凍年菜帶回家，勢必會碰到冰箱儲存問題，即使心動也無法馬上行動。

▲超市服務越來越周到，方便主婦辦年菜，有冷凍年菜及熟食年菜，任由選擇。（圖／業者提供）

楓康超市聽到家庭主婦心聲，今年特別推出超貼心服務，訊息在網路瘋傳。一名網友分享結帳時，只見前面客人，手上只拿了一張年菜菜單便要結帳，店員拿出隨即取出本子抄錄。好奇心驅使，一問之下才發現，原來超市提供冷凍年菜「代客加熱」，還可以在指定日期時段取熱好的年菜。讓她疑問「是特殊身分才有這種服務嗎?」。

不少內行看完後，跳出來為她解惑「跟店員提，會幫妳另外處理」、「先結帳，訂好時間，可以過年再過來取貨」。有群組成員看了表示「早點知道就好了！我媽一定很開心」、「也太貼心！難怪他們slogan說要做你家的大冰箱」。